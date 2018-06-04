HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 12:49 | Son Güncelleme

Aralarında eski öğretmen ve akademisyenin yanı sıra örgütün kapatılan kurumlarında çalışanların da bulunduğu 10'u tutuklu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, 10'u tutuklu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, eski öğretmen ve akademisyenin yanı sıra örgütün kapatılan kurumlarında çalışanların da bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Ramazan Şükrü Parmaksız, hakkında beyanda bulunan tanık A.M, sanığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi'nden tanıdığını söyledi.

Söz alan sanıklar savunmalarında, kendilerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye taleplerini tekrarladı.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanık avukatlarının son savunmalarını için duruşmayı 18 Haziran'a erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 17 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

PARTNERKıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!Kıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!
Bayburtlu hemşehrilerinden Korgeneral Temel'e destekBayburtlu hemşehrilerinden Korgeneral Temel'e destek
Alanya'da sahilde köpekbalığı ölüsü bulunduAlanya'da sahilde köpekbalığı ölüsü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY YARGILANMA Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
LGS soruları çalındı mı? Öğretmenlerin sorgulandığı ortaya çıktı

LGS soruları çalındı mı? Öğretmenlerin sorgulandığı ortaya çıktı

Futbol kulübü başkanından Meral Akşener'e tehdit iddiası!

Futbol kulübü başkanından Meral Akşener'e tehdit iddiası!

Kandil'e operasyon sinyali! Bakan Soylu canlı yayında açıkladı

Kandil'e operasyon sinyali! Bakan Soylu canlı yayında açıkladı

Sıcaklıklarla ilgili şehirdekiler için korkutan uyarı: Ölümlere neden oluyor

Sıcaklıklarla ilgili şehirdekiler için korkutan uyarı: Ölümlere neden oluyor

CHP, Fetullah Gülen dosyalarını inceliyor!

CHP, Fetullah Gülen dosyalarını inceliyor!

İranlı göçmenler gözyaşları içinde polise yalvardı: Bizi göndermeyin

İranlı göçmenler gözyaşları içinde polise yalvardı: Bizi göndermeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.