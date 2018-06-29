Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) görevliyken meslekten ihraç edilen 2'si tutuklu 21 akademisyenin yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Tacettin Örnek ve Metin Işık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, talimatla alınan tanıkların ifadeleri ile ilgili kurumlardan gelen yazıları, okunmalarının ardından dava dosyasına ekledi.

Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Avukatlar da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Örnek ve Işık'ın bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanıkların tutukluk hallerinin devama karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve bazı tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.

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- İddianameden

İddianamede, aralarında eski rektör yardımcısı ve dekanın da bulunduğu meslekten ihraç edilen 21 akademisyenin, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlamalarıyla ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

