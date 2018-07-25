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Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 22:31 | Son Güncelleme

Aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 14'ü firari 84 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı - Mütalaada, tüm sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından beraatine, tutuklu ve tutuksuz 53 sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi - Mütalaada, 17 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraati, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 14 firari sanığın ise dosyalarının ayrılması talep edildi

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında 14'ü firari 84 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 6'sı tutuklu 65 sanık ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, ilgili kurumlardan gelen yazılar ile bazı tutuksuz sanıklar hakkında ifade veren bir tanığın beyanlarının okunmasının ardından sanıklara söz verdi.

Sanıklar, haklarında beyanda bulunan tanığı tanımadıklarını öne sürerek, suçlamaları reddetti.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçları işlemediklerini iddia ederek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Avukatlar da müvekkillerinin beraatlerini istedi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından beraatine, tutuklu ve tutuksuz 53 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı ayrıca, 17 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraatini, bu sanıklardan birinin "örgüt içinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 14 firari sanığın ise dosyalarının ayrılması istendi.

Heyet, firari sanıkların yakalanma durumuna ilişkin bilgi alınmasına karar vererek, sanıklar ve avukatlarına son savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı, 12 Kasım'a erteledi.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 84 sanık hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli sürelerde hapis cezası isteniyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması YARGILANMA Zonguldak Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

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