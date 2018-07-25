Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında 14'ü firari 84 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 6'sı tutuklu 65 sanık ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, ilgili kurumlardan gelen yazılar ile bazı tutuksuz sanıklar hakkında ifade veren bir tanığın beyanlarının okunmasının ardından sanıklara söz verdi.

Sanıklar, haklarında beyanda bulunan tanığı tanımadıklarını öne sürerek, suçlamaları reddetti.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçları işlemediklerini iddia ederek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Avukatlar da müvekkillerinin beraatlerini istedi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından beraatine, tutuklu ve tutuksuz 53 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.