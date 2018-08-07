Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, eski katip ve infaz koruma memurlarının bulunduğu 5'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti, talimatla alınan tanıkların ifadeleri ile ilgili kurumlardan gelen yazıları, okunmalarının ardından dosyaya ekledi.
Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.
Avukatlar da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliye ve beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, sabit adreslerinin bulunması, mevcut delillerin yeterliliği ve karartma ihtimalinin olmamasını göz önüne alarak, 5 sanığı adli kontrol şartıyla tahliye etti.
Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve bazı tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 13 Aralık'a erteledi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 14 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından, ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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