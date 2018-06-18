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Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 20:42 | Son Güncelleme

Aralarında eski öğretmen, akademisyen ve örgütün kapatılan kurumlarında çalışanların da bulunduğu 9 sanık, 4 yıl 2 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapse çarptırıldı - Mahkeme bir sanığın beraatine karar verirken, dosyasının ayrılmasını kararlaştırdığı 7 sanığın yargılanmasının devamına hükmetti

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu 7 sanık 6 yıl 3 ay, 2 sanık ise 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, eski öğretmen, akademisyen ve örgütün kapatılan kurumlarında çalışanların da bulunduğu 8 tutuklu ve 9 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Söz alan sanıklar, son savunmalarında suçlamaları reddederek, beraat taleplerini tekrarladı.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu 7 sanığı 6 yıl 3 ay, 2 sanığı ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Bir sanığın beraatine karar veren mahkeme heyeti, 7 sanığın dosyasının bu davadan ayrılarak yargılamalarının devamına hükmetti.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 17 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla beşer yıldan onar yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Zonguldak

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