Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında karar

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu 7 sanık 6 yıl 3 ay, 2 sanık ise 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, eski öğretmen, akademisyen ve örgütün kapatılan kurumlarında çalışanların da bulunduğu 8 tutuklu ve 9 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.
Söz alan sanıklar, son savunmalarında suçlamaları reddederek, beraat taleplerini tekrarladı.
Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu 7 sanığı 6 yıl 3 ay, 2 sanığı ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.
Bir sanığın beraatine karar veren mahkeme heyeti, 7 sanığın dosyasının bu davadan ayrılarak yargılamalarının devamına hükmetti.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 17 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla beşer yıldan onar yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
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