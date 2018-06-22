Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında karar

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan eski Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Soner Durgun 8 yıl 1 ay 15 gün, 5 sanık 7 yıl altışar ay, 3 sanık ise 6 yıl 10 ay 15'er gün hapisle cezalandırıldı.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 8'i tutuklu 9 sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.
Söz alan sanıklar, son savunmalarında suçlamaları reddederek, beraat taleplerini tekrarladı.
Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan eski Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Soner Durgun'a 8 yıl 1 ay 15 gün, 5 sanığa 7 yıl altışar ay, 3 sanığa ise 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi.
Heyet, tutuksuz sanığın tutuklanmasına karar verdi.
- İddianameden
Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 51 sayfalık iddianamede, 9 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti.
Daha önceki duruşmalarda tutuksuz 14 sanığın dosyası, haklarında açılan bir başka davayla birleştirilmişti.
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