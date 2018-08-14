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Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 20:33 | Son Güncelleme

Eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 43 sanıklı davada mahkeme, 11 sanığı, 2 yıl 11 ay ile 11 yıl 3 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı - Bir sanığın beraatine hükmeden ve tutuksuz 2 kişi hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme heyeti, 29 sanığın dosyasını davadan ayırdı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Batı Karadeniz emniyet yapılanması" soruşturması kapsamında, "emniyet imamları"nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amir, komiser ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 43 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 7 tutuklu, 3 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. 3 sanık ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Tutuklu sanık Cengiz Aydın, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirterek, "Daha önce yazılı ve sözlü olarak ifademi verdim. ByLock'la ilgili tespit tutanakları birbirleriyle tutarsız. HTS kayıtlarının yanı sıra sinyal kayıtları ile baz bilgileri bakıldığında çelişkiler mevcut. Benim hakkımda yapılan fişlemeyle ilgili avukatım savunma yaptı. Darbe girişimi akşamı herhangi bir olumsuzluğa mahal vermedim. Ayrıca açığa alınan polis memurlarının silahlarının alınmasıyla ilgili çalışmayı ben yaptım. Yaklaşık 25 aydır tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum. Aksi halde mahkemenizin takdiri olarak en alt sınırdan ceza verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Murat Yapan ise örgüt toplantılarına katıldığını dair delil bulunmadığını öne sürerek, "Hakkımda toplantılara katıldığını söyleyen kişi meslekten ihraç edildikten iki ay sonra yaklaşık 130 kişi hakkında bilgi vermiş. Ben kendisini görev yaptığım şubede 2 ay çalıştığım sırada gördüm. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

Savunma yapan diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini ve beraatlerini, aksi takdirde kendilerine en alt sınırdan ceza verilmesini talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erol Tüysüz ve Turan Arslan'ı 11 yıl üçer ay, Ergün Yaldız'ı 8 yıl 9 ay, Fazlı Gökçegöz, Cengiz Aydın ve Engin Arslan'ı 8 yıl 1 ay 15'er gün, Süleyman Bedir, Bayram Alaf ve Murat Yapan'ı 7 yıl altışar ay, Burak Keskin'i 6 yıl 10 ay 15 gün, tutuksuz sanık M.K'yi 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanıklar M.A. ve H.K hakkında verdiği 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştıran mahkeme, tutuksuz sanık Ö.K'nin ise beraatine hükmetti.

Delil yetersizliği nedeniyle sanıklara isnat edilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarından hükme yer olmadığına kanaat eden mahkeme heyeti, 29 sanığın dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Çiğdem Erdoğdu tarafından hazırlanan 330 sayfalık iddianamede, sanıklar hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek" suçlamalarıyla, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altı aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Karadeniz emniyet yapılanması Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Zonguldak

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