Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Zonguldak yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen "mahrem imam" ile üniversite öğrencisi adliyeye çıkartıldı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Zonguldak yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan örgütün "mahrem imamı" S.M.Ş. ile üniversite öğrencisi Büşra D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından, adliyeye getirildi.
- Olay
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Zonguldak yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda örgütün yapılanmasında yer aldığı tespit edilen "mahrem imam" S.M.Ş'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Şüphelinin Devrek ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, 12 Nisan'da düzenledikleri operasyonda, Ş.M.Ş'yi gözaltına almıştı. Bu arada, şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programları olan "ByLock", "Eagle" ve "Falcon" kullanıcısı olduğu ve örgüte üye kişilere para akışını sağladığı iddia edilmişti.
Üniversite öğrencisi Büşra D'nin ise örgütün haberleşme programı olan "ByLock" kullanıcısı olduğu öne sürülmüştü.
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