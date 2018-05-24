Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda pilotlardan ve personelden sorumlu imamı" olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.Y. tutuklandı.
Zonguldak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkındaki arama kararı kapsamında Güney Mahallesi'nde örgütün "gaybubet" adı verilen hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan sözde "Hava Kuvvetleri'nin pilotlardan ve personelinden sorumlu imamı" olduğu öne sürülen A.Y. ile kardeşi Ö.F.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen ve Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ifadesi alınan A.Y, tutuklandı. Ö.F.Y. ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs" suçundan hakkında arama kararı bulunan ve sözde "Hava Kuvvetleri'nin pilotlardan ve personelinden sorumlu imamı" olduğu öne sürülen A.Y. ile kardeşi Ö.F.Y'nin Kozlu ilçesinde olduğunu tespit etmişti. Ekipler, dün ilçeye bağlı Güney Mahallesi'nde örgütün hücre evine düzenlediği operasyonda, şüphelileri yakalamıştı.
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