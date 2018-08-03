Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye çıkartıldı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan eski kıdemli yüzbaşı B.K. ile oto tamirhanesi sahibi M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
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- Olay
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eski kıdemli yüzbaşı B.K. ile oto tamirhanesi sahibi M.Y'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Şüphelilerin, Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde olduğunu tespit eden ekipler, 31 Temmuz'da düzenledikleri operasyonda, B.K. ve M.Y'yi gözaltına almıştı.
Bu arada, şüphelilerden KHK ile rütbeleri alınan ve örgütün asker mahrem imamlarıyla irtibatlı olduğu öne sürülen B.K'nin, 2015-2017 yıllarında Çaycuma Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu, emniyet mahrem imamlarıyla irtibatı olduğu ileri sürülen M.Y'nin ise örgütle iltisaklı Bank Asya'da artan hesap bilgisinin bulunduğu öğrenilmişti.
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