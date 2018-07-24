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Zonguldak'taki Mesut Özil tabelası değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 10:32 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Devrek ilçe Belediyesi, Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in 'Mesut Özil Caddesi' tabelasında bulunan Alman milli formalı fotoğrafını kaldırarak yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğrafı koydu.

Zonguldak'taki Mesut Özil tabelası değişti

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçe Belediyesi, Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in 'Mesut Özil Caddesi' tabelasında bulunan Alman milli formalı fotoğrafını kaldırarak yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğrafı koydu.
İngiliz kulübü Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in Almanya Futbol Milli Takımı'nı bıraktığını açıklaması üzerine memleketi Zonguldak'ın Devrek İlçe Belediyesi, futbolcunun 'Mesut Özil Caddesi' tabelasında bulunan Alman milli formalı fotoğrafı kaldırma kararı aldı. Bugün sabah saatlerinde tabelada çalışma yapan belediye ekipleri, tabeladaki mevcut fotoğrafı kaldırarak yerine Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafını astı.
Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, aldıkları karar doğrultusunda tabelayı değiştirdiklerini söyledi. Özil'e saygısızlık yapıldığını ifade eden Semerci, "Mesut Özil bizim gururumuz, hemşerimizdir. Özil'e yapılanları üzüntüyle izledik. Almanya milli takımına önemli hizmetleri oldu. Mesut Özil, Devrek Belediyespor'a spor tesisi yapıyor. Spor tesislerinin olduğu cadde 'Mesut Özil Caddesi' adını vermiştik ve Almanya milli formasıyla olan fotoğrafını koymuştuk. Şimdi o fotoğrafı kaldırıyoruz ve yerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile olan fotoğrafını koyduk" dedi.

FOTOĞRAFLI

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