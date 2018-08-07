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Zonguldak'taki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 12:47 | Son Güncelleme

İki aile arasında çıkan, bir çocuğun hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki aile arasında çıkan ve bir çocuğun ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün ilçeye bağlı Kıyıcak Mahallesi Karabacak Sokak'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında, olaya karıştıkları iddiasıyla O.D, R.D, Ş.D, H.D, İ.D, T.D. ve İ.D'yi yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

- Olay

İlçeye bağlı Kıyıcak Mahallesi Karabacak Sokak'ta, dün aralarında husumet bulunduğu belirtilen akraba iki aile arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla ateş açılması sonucu 11 yaşındaki Sıla D'nin yanı sıra, saçma isabet eden İmdat D, Gökhan D, Emrah D, Şerife D, Ziya D. ve Şener D. yaralanmıştı.

Ağır yaralanan Sıla D. kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, diğer yaralılar ise Ereğli'deki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

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cinayet Ereğli gözaltı Zonguldak

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