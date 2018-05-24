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Zonguldak'taki suç örgütüne yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 02:28 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "çıkar amaçlı suç örgütü" kurdukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 10 Mayıs'ta ilçe genelinde suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden Muhammet L. (39), Serkan Ö. (38), Ali İ. (36), Ersin K. (36), Şaban D. (28), Erkan Ö. (35), Yunus T. (35), Hızır İ. (40), Naci C. (37), Yavuz E. (39) Necmettin İ. (42), Koray Y (22), Ramazan D (31), Eray K. (24) sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Muhammet L., Serkan Ö., Şaban D., Ali İ. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 Mayıs'ta, yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki takip sonucu, "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü" kurdukları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. "Silahlı suç örgütüne üye olma, suç örgütüne üye olma, tefecilik, tehdit, hakaret, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinayete teşebbüs suçları kapsamında planlı çalışma" suçlamalarıyla 38 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada av tüfeği, tabanca, kuru sıkı tabanca, fişek, sustalı bıçak, saplı bıçak, kuru sıkı fişek, sis fişeği, muşta, job, biber gazı, kılıç, muhtelif çek, senet evrakları ele geçirilmişti.

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Ereğli mahkeme suç örgütü Zonguldak

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