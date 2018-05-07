Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda AA'ya 6 ödül

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen 23. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda Anadolu Ajansı 6 ödülün yanı sıra yurt genelindeki haber kameramanlarının kreatif çalışmalarından dolayı teşekkür plaketine layık görüldü.
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 yıldır düzenlenen ve "televizyon haberciliğinin oskarı" olarak nitelendirilen Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması sonuçlandı.
Yurt içi ve yurt dışından 114 görüntünün katıldığı, 23. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda kazananları belirlemek için 20 kişilik jüri, Antalya'da Şeker-iş Sendikasına bağlı Grand Şeker Otel'de toplandı.
Toplantıda, "Yılın En İyi Haber Görüntüsü", "Yılın En İyi Özel Haberi", "Yılın En İyi Röportaj Haberi", "Yılın En İyi Spor Haberi" ve "Serbest" kategorilerinde 9 görüntüye derece verilmesi kararlaştırıldı. Bunların yanı sıra "Şeker-İş Özel Ödülü", "Kızılay İyilik Ödülü", "TESK Özel Ödülü", "Türk-İş Emek Ödülü", "Haberciler Özel Ödülü" ve "Cesaret Ödülü" adı altında 8 kişi de mansiyon ödülü almaya hak kazandı.
Ayrıca yarışmaya katılan görüntülerde Anadolu Ajansı Görüntülü Haberler Editörlüğüne bağlı yurt genelinde görev yapan haber kameramanlarının kreatif çalışmaları ön plana çıktı. Bundan dolayı Türkiye Haber Kameramanları Derneği Yönetim Kurulu ve 23. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması jüri heyetince Anadolu Ajansı Görüntülü Haberler Editörlüğüne teşekkür plaketi verilmesi karalaştırıldı.
Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı takip ederken atılan bir roket sonucu yaralanan AA muhabiri Sarp Özer ile haber kameramanı Engin Çorlu da Cesaret Ödülü'ne layık görüldü.
23. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda ödül kazanan isimler şöyle sıralandı:
- Yılın En İyi Haber Görüntüsü
1. "112 ekiplerine saldırı" - Anadolu Ajansı- Hisam Abu Shaqrah
2. "Koltuk kavgası" - NTV - Yasin Güngör
- Yılın En İyi Özel Haberi
1. "Şarjör" - Fox Tv - Mustafa Soybaş
2. "Platform telaşı" - Kanal 7 - Ümit Gürbüz / Y. Özgür Akgül
"Aynı yoldan geçmişiz biz" - ABB Basın Merkezi - Uğur Demirci
- Yılın En İyi Röportaj Haberi
"Katil" - Doğan Haber Ajansı - Burak Emek
- Serbest haber
"Umuda kaçış" - ATV - İskender Demirel
- Yılın En İyi Spor Haberi
"Engelsiz yürekler" - Anadolu Ajansı - Murat Karadağ
- Şeker-İş Özel Ödülü
"Siyah Türkler" - Anadolu Ajansı - Orhan Fatih Doğan
- Kızılay İyilik Ödülü
"Kedi" - Anadolu Ajansı - İlhami Çetin
- TESK Özel Ödülü
"Fırtına" - TRT Haber - Ahmet Görmez / İhsan Kırkbeşoğlu
- Türk-İş Emek Ödülü
"Yüksek Gerilimde Ekmek Mücadelesi" - Anadolu Ajansı - Özkan Bilgin
"Engelli Kameraman" - Azerbaycan - Isgender Qemberov
- Haberciler Özel Ödülü
"15 Temmuz’un Objektifleri Belgeseli" - Kanal 7 - Ali Ekber Karaçam
- Cesaret Ödülü:
Sarp Özer / Engin Çorlu - Anadolu Ajansı
- Teşekkür Plaketi:
Anadolu Ajansı Görüntülü Haberler Editörlüğü
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