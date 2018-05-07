Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda AA'ya 6 ödül

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen 23. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda Anadolu Ajansı 6 ödülün yanı sıra yurt genelindeki haber kameramanlarının kreatif çalışmalarından dolayı teşekkür plaketine layık görüldü.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 yıldır düzenlenen ve "televizyon haberciliğinin oskarı" olarak nitelendirilen Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması sonuçlandı.

Yurt içi ve yurt dışından 114 görüntünün katıldığı, 23. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda kazananları belirlemek için 20 kişilik jüri, Antalya'da Şeker-iş Sendikasına bağlı Grand Şeker Otel'de toplandı.

Toplantıda, "Yılın En İyi Haber Görüntüsü", "Yılın En İyi Özel Haberi", "Yılın En İyi Röportaj Haberi", "Yılın En İyi Spor Haberi" ve "Serbest" kategorilerinde 9 görüntüye derece verilmesi kararlaştırıldı. Bunların yanı sıra "Şeker-İş Özel Ödülü", "Kızılay İyilik Ödülü", "TESK Özel Ödülü", "Türk-İş Emek Ödülü", "Haberciler Özel Ödülü" ve "Cesaret Ödülü" adı altında 8 kişi de mansiyon ödülü almaya hak kazandı.