Zorba'da görkemli kapanış

Tüm sezon kapalı gişe oynayan "Zorba" balesinde sezonun son temsili, gelen yoğun talep üzerine ATO Congresium'da sahneye konuldu.
Ankara Devlet Opera ve Balesinden (ADOB) yapılan açıklamaya göre, gelen yoğun talep üzerine ATO Congresium'da dün akşam sezonun son temsili yapılan Zorba balesinde ADOB sanatçılarının eşsiz yorumu, seyircinin coşkulu ve yoğun alkışlarıyla karşılandı.
Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisi ile hayat bulan Zorba balesini izleyen Ankaralı baleseverler coşkulu bir gece geçirdi. Gecede, yoğun istek ve alkışlar üzerine sanatçılar defalarca bis yaptı.
CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Son dakika! Pentagon'dan flaş S-400 açıklaması
Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı
Karamollaoğlu'ndan Albayrak'a olay sözler: Toy, zekası fışkıran...
Terör örgütü ETA, resmen özür diledi!
Berlin'de yarım tonluk bomba bulundu! Kent tahliye ediliyor
Fenomen hostes cinsel içerikli film yıldızı oldu!
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum