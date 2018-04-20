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Zorba'da görkemli kapanış

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 12:23 | Son Güncelleme

Tüm sezon kapalı gişe oynayan "Zorba" balesinde sezonun son temsili, gelen yoğun talep üzerine ATO Congresium'da sahnelendi

Tüm sezon kapalı gişe oynayan "Zorba" balesinde sezonun son temsili, gelen yoğun talep üzerine ATO Congresium'da sahneye konuldu.

Ankara Devlet Opera ve Balesinden (ADOB) yapılan açıklamaya göre, gelen yoğun talep üzerine ATO Congresium'da dün akşam sezonun son temsili yapılan Zorba balesinde ADOB sanatçılarının eşsiz yorumu, seyircinin coşkulu ve yoğun alkışlarıyla karşılandı.

Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisi ile hayat bulan Zorba balesini izleyen Ankaralı baleseverler coşkulu bir gece geçirdi. Gecede, yoğun istek ve alkışlar üzerine sanatçılar defalarca bis yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
"Zorba" balesi Ankara Devlet Opera ve Balesi ATO Congresium

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