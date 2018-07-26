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Zorla çalıştırılan Kuzey Koreli işçiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 10:00 | Son Güncelleme

ABD zorla çalıştırılan Kuzey Koreli işçilere küresel dış kaynak sağlanmaması uyarısı yaptı

Washington yönetimi, Amerikalı şirketlerin, tedarik zincirlerine Kuzey Koreli bir işçinin dahil olması halinde ağır cezalar veya suçlamalarla karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının tavsiye bildiriminde, BM yaptırımları ihlal edilerek Kuzey Koreli işçilerin zorla çalıştırıldığı 10 endüstri ve 40'dan fazla ülkeyle ilgili kapsamlı bir listeye yer verildi.

Bildirimde, yurt dışındaki Kuzey Koreli işçilerin günde 16 ila 20 saat çalıştırıldığı ve ayda sadece birkaç gün izin yaptığına işaret edilerek sistemin bir tür insan ticareti olduğu belirtildi.

Kuzey Koreli işçilerin maaşlarıyla Pyongyang yönetiminin balistik füze ve kitle imha silahı programlarını desteklediği savunulan bildirimde, Amerikalı iş adamlarının tedarik zincirlerine Kuzey Koreli işçilerin dahil olmamasını temin etmeleri gerektiği ifade edildi.

Tavsiye bildiriminde ayrıca Çin ve diğer ülkelerden şirketlerle ortak girişimleri bulunan 230'dan fazla Kuzey Kore firmasının isimleri de yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
işçi Kuzey Koreli zorla çalıştırılma

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