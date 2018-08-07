Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, sanık Sezer B. tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden, müşteki D.B. de Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık, savunmasında, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını iddia etti. D.B. ise kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirttiği sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Davada araştırılacak başka husus kalmaması üzerine esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın işlediği suç nedeniyle kanundaki en üst hadden cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Sanığın 31 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını isteyen savcı, verilecek cezada da indirim uygulanmamasını talep etti. Esas hakkındaki görüşe karşı söz hakkı verilen sanık ise tahliyesini istedi.

AA

