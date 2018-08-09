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Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 07:28 | Son Güncelleme

İstanbul’da yaşayan S.U., üç günlük arkadaşlıktan sonra kendisini kandırarak evliliğe zorladığını iddia ettiği karısına boşanma davası açtı.

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

İstanbul’da bir evlendirme dairesinde memur olarak çalışan S.U.’nun hayatı 4 yıl önce arkadaş ortamında P.U. ile tanışmasıyla kâbusa döndü. Avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede başına gelenleri birbir anlatan genç adam kandırılarak evlendiğini ve boşanmak istediğini söyledi. S.U., dilekçesinde evlilik için kendisine yapılan oyunları ile ilgili şu iddialarda bulunuldu:

"BİZİM EVDEYDİ"

P.U. ile arkadaş ortamında tanıştık ve bir kaç gün arkadaşlık yaptık. Bir gün ailemle yaşadığım eve geldiğimde karşımda onu gördüm. P.U., babama ulaşarak kendisini benim sevgilim olarak tanıtmış ve ‘ailem beni reddetti, evden kovdu. Namusumun temizlenmesi için acilen beni gelin alın, S.U ile acilen evlenmemiz lazım” gibi sözler söylemiş. P.U'nun başka bir sevgilisi olduğunu biliyordum ve sinirlenip evi terk ettim. Bu sırada annem ‘bizim de kızımız var kalsın biz de” diyerek ona sahip çıktı. P.U ile kavga edip neden böyle yaptığını sorunca, ‘Sen askere git gel. Ailem de beni affetsin namusum temizlensin daha sonra da boşanırız’ diye beni evliliğe zorladı.

Askere gidince P.U, benim ailemin yanında yaşamaya devam etti. Dönünce boşanalım dedim, kavga çıktı. Evdeki vazoları cam çerçeveleri kırdı. Bana ve aileme ‘Allah hepinizin belasını versin, Adam mısınız ulan siz insan bozuntuları, kendimi öldürürüm üzerine kalır söylediklerimi yapacaksınız” diyerek tehditler edip evi terk etti. Hala da tehditlerini sürdürüyor.
Boşanmak istediğini diye getiren, S.U., P.U.’dan 350 bin TL maddi ve 200 bin manevi olmak üzere toplam 550 bin TL tazminat talebinde bulundu.

Kaynak: Vatan

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evlilik istanbul boşanma davası

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