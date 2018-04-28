Zorlu Center Açık Hava Etkinlikleri başlıyor

İSTANBUL (AA) - Zorlu Center Açık Hava Etkinlikleri 2 Mayıs’ta "Açık Mikrofon" ile başlıyor.

Zorlu Center'dan yapılan açıklamaya göre, açık havaya özel bir program hazırlayan Zorlu Center, mayıs ayı itibarıyla başlayacak ve eylül sonuna kadar devam edecek olan Zorlu Center Açık Hava Etkinliklerine herkesi davet ediyor.

"Açık Mikrofon"un, 2 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de Zorlu Center Meydan Katı Park alanında başlayacak komedi gösterisinde birçok komedyen sahne alacak. BKM Mutfak komedyenlerinin sahne alacağı performans, tüm misafirlerin ücretsiz katılımına açık olacak.

