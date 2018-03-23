Zorlu Holding'in desteklediği robotik takımlarından ABD'de Türkiye'yi temsil

İSTANBUL (AA) - Hayalleri olan gençlere ilham vermeye devam eden Zorlu Holding’in desteklediği İzmir Güzelbahçe Bahçeşehir Fen Lisesi, Gültepe Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ve Robert Koleji robotik takımları, First Robotics Competition 2018’den ödüllerle döndü. Holdingden yapılan açıklamaya göre, teknolojinin yaşamı ileri taşıma gücünü topluma sunarak, insanların daha yaşanabilir bir dünya hayaline hayat veren Zorlu Holding, sunduğu akıllı ürün ve hizmetlerin yanı sıra çocukları ve gençleri yaratıcılık ve üretkenliklerini pekiştirerek onları geleceğe hazırlayan projelerde desteklemeye devam ediyor. Gençleri, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil edip teknoloji ve inovasyon odaklı projelerde başarılı olacağı projelerde desteklemenin daha akıllı ve iyi bir yaşamı mümkün kılacağına inanan Zorlu Holding, geçen yıl İzmir Güzelbahçe Bahçeşehir Fen Lisesi robotik takımına destek verdi. 2018 yılında ise desteğini Robert Kolej ve Gültepe Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin robotik takımlarıyla genişletti.

Robot tasarım ve üretim sürecinde, Manisa-Vestel City’de üretim ve Ar-Ge mühendisleriyle projeleri hakkında görüşen ve iş güvenliği, yangın müdahale gibi eğitimlerini alan öğrenciler, geçen hafta yapılan FRC Istanbul’da okullarını başarıyla temsil etti. Her yıl ABD-Houston’da düzenlenen FIRST Robotics Competition’da tüm dünyadan yaşları 14-18 arasında değişen 91 bin lise öğrencisi 3 bin 650 takımda yarışıyor. - Türkiye’yi Houston’da iki takım temsil edecek Türkiye’de ilk defa resmi olarak yapılan First Robotics Competition 2018 Istanbul Regional'da Ege Bölgesi’nin ilk takımı olan İzmir Güzelbahçe Bahçeşehir Fen Lisesi robotik takımı 4th Dimension, robot maçlarını birinci sırada tamamlayarak çeyrek finallerde ittifak kaptanı olarak yarıştı. Finallerde de başarısını sürdüren 4th Dimension, yarışmayı birinci tamamlayıp “Winner” ödülünü aldı. Robot maçlarının yanı sıra FIRST tarafından yarışmanın en prestijli ödülü olarak tanımlanan Chairman’s Award’ı alarak 4th Dimension Türkiye’de ilk defa bu iki ödülü aynı anda kazanan takım oldu. Böylece geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 18-21 Nisan’da Houston’da düzenlenecek olan World Championship’e katılmaya hak kazandı.

FRC 2018 Istanbul yarışlarında Robert Kolej de “Imagery Award”a layık görüldü ve yarışmada finale kalarak Finalist Award aldı. Bu sonuçlarla “Wild Card” seçilen takım ABD Houston’da gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. - Gültepe Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ABD’de çeyrek finale kadar yükseldi Zorlu Holding’in desteklediği bir diğer takım olan Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı Gültepe Robotics ise yarışmada üretim teknikleri ve konsept açısından en güçlü, en sağlam robota verilen Quality Awards ödülünü aldı. Aynı zamanda takım mentoru Burhan Şengün de 2018 yılının en iyi mentoru olarak Woodie Flowers ödülünü alarak Houston’daki finale katılma hakkı kazandı. Amerika’daki turnuvada 43 takım arasından finale kalmayı başaran Gültepe robotik takımı, çeyrek finale kadar yükselerek, Türkiye'yi gururlandırdı. - Zorlu Holding’in desteği sürecek Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu, projeyle ilgili heyecan duyduklarını belirterek, şunları aktardı: