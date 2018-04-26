Zorlu PSM, Caz Festivali düzenleyecek

İSTANBUL (AA) - Caz ana başlığı altında; blues, elektronik, world, funk, indie, klasik, pop ve rock müziğin renklerini de barındıracak "Zorlu PSM Caz Festivali", 2 Mayıs'ta başlayacak.
Zorlu PSM'nin tüm sahnelerinin 12 gün boyunca aktif olacağı festivalde, Too Many Zooz’un trompet, bariton saksafon ve perküsyon birlikteliğinden ortaya çıkan caza, funk, afro ve latin ezgileri eşlik edecek.
Festivalde ayrıca Hollanda çıkışlı folk/dream pop grubu Rosemary & Garlic, etnik köklerini Avrupa, Orta Doğu, Arjantin ve İspanya müzikleri ile harmanlayan keman virtüözü Ara Malikian, Avustralyalı besteci ve piyanist Luke Howard, ülkesi Bosna Hersek’in ulusal marşını belirlemiş bir sanatçı olan ve milyonlara seslenen Dino Merlin ve birçok sanatçı sahne alacak.
Bu yıl ikincisi düzenlenen Caz festivali, 13 Mayıs'ta sona erecek.
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