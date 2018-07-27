Zorunlu askerlik kalkacak mı? AK Partili Bülent Turan'dan flaş açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan zorunluk askerlik için yeni bir formülün getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Şu anki askerlik kanunu bugünün taleplerini karşılamıyor'' dedi. Turan, "Askerle millet arasındaki bağ, zorunlu askerlik de olur. Öyle bir formül oluşturalım ki, hem askerimizin talebi karşılansın hem de üniversite okuyan, iş sahibi olan kardeşlerimize mani olmadan bu işi yapalım. Bunun değişik formülleri var" ifadelerini kullandı.

"ASKERLİKLE İLGİLİ FARKLI BİR KONSEPT GELİŞTİREBİLİRİZ"



Turan zorunlu askerlik ile ilgili konuşarak, "Ülkemizin Batı'sında ve Güney'inde problem var. Bu temel bilgiyi ve eğitimi almak bizim insanımızın da faydasına. Askerle milletin arasındaki bağı koparmamak lazım. Askerle millet arasındaki bağ, zorunlu askerlik de olur. Öyle bir formül oluşturalım ki, hem askerimizin talebi karşılansın hem de üniversite okuyan, iş sahibi olan kardeşlerimize mani olmadan bu işi yapalım. Bunun değişik formülleri var." dedi.

"PROFESYONEL ORDUYA BİR ADIM DAHA ATALIM"



Profesyonel askerlik hakkında da konuşan Turan, "Tüm partiler bir araya gelsin. Genelkurmay ve Savunma Bakanlığı başta olmak üzere askerlikle ilgili tüm muhatapların kanaatleri alınsın. Bir formülle beraber hem asker-millet dengesini kollayalım hem de son dönemde gelişen profesyonel askerliğe ve profesyonel orduya bir adım daha atalım. Bu işi, bizden beklentisi olan gençlerimizi kırmadan yapalım. Gerekirse para vermeden, işlerini ve okullarını bozmadan yapsınlar" diye ekledi.