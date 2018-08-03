Zorunlu iniş yapan helikopterdeki askerlere köylüler yer sofrası kurdu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ANKARA'dan Isparta'ya taşınan Kara Havacılık Okul Komutanlığı'na ait helikopter, Afyonkarahisar'a zorunlu iniş yaptı. Helikopterin indiği bölgede bulunan köylüler, yemeklerini askeri personelle paylaştı. Köylülerin, kurdukları yer sofrasında yemeklerini askerlerle paylaşması, sosyal medyada paylaşıldı.
Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın Isparta'ya taşınma esnasında havalanan askeri helikopter saat 13.10 sıralarında yağ lambasının yanması üzerine tedbir amaçlı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Anayurt köyü yakınlarına zorunlu iniş yaptı. Helikopterin indiğini gören köylüler hemen bölgeye koştu. Pilotların durumu anlatması ve sorun bulunmadığını belirmesi üzerine köylüler 2'si pilot 6 mürettebata yemek ikramında bulundu. Köylüler, kurdukları yer sofrasında askeri mürettebat ile yemek yerken çektikleri foçtoğrafları sosyal medyada hesaplarından paylaştı.
VALİLİKTEN KÖYLÜLERE TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI
Afyonkarahisar Valiliği de helikopterin zorunlu iniş yaptığını, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, askeri personelin, arızanın giderilmesinin ardından tekrar havalanarak Isparta'ya indiğini kaydetti. Açıklamada, askeri mürettebata yemek ikram eden köylülere de teşekkür edildi.
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