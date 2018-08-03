Zorunlu iniş yapan helikopterdeki askerlere yer sofrası açtılar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da arızalanan "UH-1H" tipi askeri helikopterin personeli, acil iniş yaptıkları köyde, vatandaşların evlerinden getirdiği yiyeceklerle kurdukları yer sofrasında ağırlandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'daki Kara Havacılık Okulunun Isparta'ya taşınmasında görevli iki "UH-1H" tipi askeri helikopterden biri, arıza nedeniyle Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyündeki toprak yola acil iniş yaptı.

Köye inen helikopteri gören vatandaşlar, askeri personeli sevgiyle karşıladı. Evlerinden yiyecek getirerek helikopter personeline yer sofrası kuran köy sakinleri, çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Köylülerin askere gösterdiği sıcak karşılama ve misafirperverlik, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Videoda, vatandaşların askeri personele sofra kurup yemek ikram ettiği görülüyor.

Öte yandan, arızanın tespitinden sonra Ankara'dan helikopterle tamir için gerekli parça getirildi.

Gerekli bakımları yapılan askeri helikopterin, Atlıhisar köyünden Isparta'ya gitmek için yeniden havalandığı öğrenildi.

