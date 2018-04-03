Rusatom Energy International Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin güvenlik önlemlerine uyan bir santral olacağını vurgulayarak, "Bu santral projesinin kardeşi şu anda Rusya’da çalışıyor. Türkiye’nin sürekli, istikrarlı çok güçlü bir enerjiye ihtiyacı var. Uzmanlarımızın hesaplarına göre santralimiz 100 yıllık bir dönem için hesap edersek 180 milyar dolarlık bir kar getirecek" dedi.

Türkiye’nin 60 yıllık nükleer güç santrali hayalinde bugün önemli bir adım atılıyor. Mersin’in Gülnar ilçesi Akkuyu bölgesinde yapımı planlanan Akkuyu Nükler Güç Santrali’nin temeli, iki ülke liderinin katılacağı törenle atılacak. 2010 yılında Rusya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma çerçevesince start alan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi’nin yaklaşık 20 milyar dolara mal olması bekleniyor. Her biri bin 200 megavat gücünde 4 reaktörden oluşan santralin üretime başlamasıyla Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılaması hedefleniyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından temeli atılacak santralin ilk ünitesinin 29 Ekim 2023 yılında devreye girmesi bekleniyor.

Açılış öncesi Akkuyu’daki tören alanında konuşan Rusatom Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Müdürü Anastasia Zoteeva, 2012 yılında Türkiye tarihinde ilk nükleer santralinin yapımı için çalışmaların başladığını hatırlattı. 2012 yılından beri Rusatom’un Türkiye’nin yetkili makamlarıyla, kurumlarıyla birlikte milli nükleer enerji sistemini geliştirmeye başladığını vurgulayan Zoteeva, "Bu dönem içinde çok büyük yol kat ettik. Türkiye’nin nükleer yol haritası birlikte çizildi. Çok sayıda yeni kanunlar ve kararlar yapıldı. Hazırlık çalışmaları başlatıldı. İlk Türk öğrencileri Rusya’daki üniversitelere girdiler, 5 yıllık eğitimlerini tamamladılar ve bu sene mezun oldular. İlk öğrencilerimiz artık yüksek fizik uzmanları ve nükleer uzmanları olarak eğitimlerini aldılar ve sahada çalışmak için hazır bulunuyorlar. İlk Türk taşeron firmada proje ürettiler ve çalışmaya başladılar. Biz Rusatom olarak Türkiye’nin sürekli, istikrarlı çok güçlü bir enerjiye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ve Türk devletinin nükleer enerji sektörünü geliştirmesi noktasında destekliyoruz. Dünya enerji piyasasındaki dengeler artık hızlı bir şekilde değişiyor. Nükleer enerjinin bütün dünya enerji tüketiminde oranı gittikçe artıyor. Dünya enerji kullanmasıyla birlikte ısınma sorunlarına karşı ortak tedbir almaya karar verdi. İstikrarlı nükleer enerji elde edebilmek için yerel bir enerji üretiminin olması gerekiyor ve Türkiye hızlı şekilde gelişen bir ülke olarak muhakkak istikrarlı ve güçlü bir enerji kaynağı olması lazım" diye konuştu.

Rusatom ve Türkiye’nin yetkili makamlarının bundan sonrada birlikte çalışmalar yürüteceğinin altını çizen Zoteeva, "Bildiğiniz gibi Rusya’da ilk nükleer santral 1924 yılında inşa edilmişti. Rusatom sadece teknoloji satmakla veya vermekle sınırlı kalmıyor. Sadece ülkemizde başarılı bir şekilde çalışan teknolojileri burada uygulamak istiyoruz. Türk yetkili makamlarıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz bu projenin aynısı Rusya’da da var. Bu projenin kardeşi 2014 yılında ülkemizde işletmeye açıldı. Şubat 2018’de de yine bu projenin bir diğer kardeşi Rusya topraklarında çalışmaya başladı. Bu santral Fukuşima sonrasında bütün güvenlik önlemlerine uyan bir santral. Rusatom sadece nükleer santraller üzerinde sınırlı kalmıyor. Nükleer teknolojinin gelişmesi, insanların da standartları çok hızlı bir şekilde geliştiriliyor. Radyasyon ışınlama küçük tozlarda ürünlerin, gıdaların ömrünü uzatıyor. Aynı zamanda tohumlarında ömürlerini uzatıyor ve tohumlara zarar vermiyor. Işınlanma yöntemleri tarım içinde fayda getirecektir. Nükleer arıtma, su arıtma konusunda da çok güzel sonuçlar alıyoruz. Nükleer santralin kurulması ilk adımdır. Bir ülke nükleer enerjiye sahip olduktan sonra her alanda sanayide, jeolojide, enerjide, tıpta çok hızlı bir şekilde gelişecektir. Uzmanlarımızın hesaplarına göre santralimiz 100 yıllık bir dönem için hesap edersek 180 milyar dolarlık bir kar getirecek o ülkeye. Mersin Akkuyu’da bu santralin yapılması hem taşeron hem de inşaat firmaları ve diğer firmalar için gelişim sağlayacaktır. Biz burada Türk firmalarıyla, malzemeleriyle burayı yapmak istiyoruz. Türkiye’de yetkili makamlarında desteğine çok ihtiyacımız var. Çünkü sizlerle birlikte nükleer santralin faydalarını, bu bölgeye getirecek gelişmeleri anlatmakla bu enerji sistemini geliştirebiliriz. Türkiye nüfusu için çok büyük gelişim olduğunu herkese anlatmalıyız" şeklinde konuştu.