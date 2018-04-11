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Zuckerberg ABD Temsilciler Meclisinde ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 19:55 | Son Güncelleme

Facebook'un Üst Yöneticisi Zuckerberg: - "Hiç kimsenin uygulamalarımızı kullanarak demokrasimizin temelini sarsmasını istemiyorum" - "Cambridge Analytica skandalı kapsamında veri sızıntısından etkilenen Facebook kullanıcılarını pazartesi günü bilgilendirmeye başladık. Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı" - Zuckerberg, veri sızıntısının ardından Cambridge Analytica'nın CEO'suyla neden birebir görüşmediği hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı

Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili ABD Temsilciler Meclisinde ifade verdi.

ABD Senatosu Adalet Komitesi ve Ticaret, Bilim, Ulaşım Komitesinin ortak düzenlediği oturumda dün ifade veren Zuckerberg, bugün ise Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi önünde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Zuckerberg, "Facebook: Tüketici Verilerinin Kullanımı ve Şeffaflığı" adlı oturumda, merkezi Londra'da bulunan "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığına yönelik iddialar konusunda açıklamalarda bulundu.

Açılış konuşmasında, insanların Facebook'taki bağlantıları kullanarak diğer insanlara zarar vermesi ve sahte bilgi yaymasının engellenmesi gerektiğini vurgulayan Zuckerberg, "İnsanların Facebook üzerinde paylaşımlarına karşı sorumluluğumuz var." ifadesini kullandı.

Zuckerberg, Rusya'nın 2016'da ABD seçimlerine müdahale etmesi konusunda Facebook'un ABD'li yetkililerle iş birliği halinde olduğunu belirterek, "Hiç kimsenin uygulamalarımızı kullanarak demokrasimizin temelini sarsmasını istemiyorum." dedi.

Facebook'un veri satmadığının altını çizen Zuckerberg, şirketin kullandığı birçok veride kendini sınırladığını bildirirken, platform üzerindeki reklamların nasıl çalıştığıyla ilgili firmanın daha iyi bir iş çıkarabileceğine inandığını dile getirdi.

- "Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı"

Zuckerberg, Facebook'ta kullanıcıların kendi bilgileri üzerinde kontrolü olduğunu aktarırken, kullanıcıların kendi bilgilerini istedikleri zaman silebileceklerini söyledi.

Cambridge Analytica skandalı kapsamında veri sızıntısından etkilenen Facebook kullanıcılarının pazartesi günü bilgilendirilmeye başlandığı bilgisini paylaşan Zuckerberg, "Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı." dedi.

Zuckerberg, internet sektöründe düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu vurgularken, öte yandan düzenlemelerin küçük start-up firmaları için zorluk yaratabileceğine dikkati çekti.

- Cambridge Analytica CEO'su hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı

Facebook üzerinde kullanılan bir uygulama geliştiren ve Facebook'un kullanıcılarının verilerini şirketten izinsiz şekilde Cambridge Analytica'ya satan Aleksandr Kogan adlı kişiye dava açabileceğini belirten Zuckerberg, Kogan'ın hareketinin Facebook'un anlaşma koşullarını ihlal ettiğinin altını çizdi.

Öte yandan Zuckerberg, veri sızıntısının ardından Cambridge Analytica'nın CEO'suyla neden birebir görüşmediği hakkındaki soruları ise yanıtsız bıraktı.

Rusya'nın Facebook üzerindeki bilgi operasyonlarını 2016'da fark ettiklerinde bunun şirket için en önemli konu haline geldiğine işaret eden Zuckerberg, Facebook platformu üzerinde büyük verilere erişimi olan uygulamaların tek tek incelenmeye başlandığını vurguladı.

Zuckerberg, güvenlik ve reklam nedenleriyle Facebook kullanıcılarının bazı bilgilerinin takip edildiği bilgisine paylaşırken, "Facebook sansür yapmıyor. Ama terörist içerikleri kaldırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Facebook kullanıcılarının kendi verileri üzerinde tamamen kontrolü olduğunun altını çizen Zuckerberg, öte yandan Facebook'taki birçok kullanıcının gizlilik kontrollerini kullanmadığını ifade etti.

Zuckerberg, Facebook verilerinin kötüye kullanılmasını şirketin genelde basından öğrendiği argümanına katılmadığını da sözlerine ekledi.

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