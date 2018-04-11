Zuckerberg'ten şoke eden açıklama: Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı

Zuckerberg, "Facebook: Tüketici Verilerinin Kullanımı ve Şeffaflığı" adlı oturumda, merkezi Londra'da bulunan "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığına yönelik iddialar konusunda açıklamalarda bulundu.

Açılış konuşmasında, insanların Facebook'taki bağlantıları kullanarak diğer insanlara zarar vermesi ve sahte bilgi yaymasının engellenmesi gerektiğini vurgulayan Zuckerberg, "İnsanların Facebook üzerinde paylaşımlarına karşı sorumluluğumuz var." ifadesini kullandı.

Zuckerberg, Rusya'nın 2016'da ABD seçimlerine müdahale etmesi konusunda Facebook'un ABD'li yetkililerle iş birliği halinde olduğunu belirterek, "Hiç kimsenin uygulamalarımızı kullanarak demokrasimizin temelini sarsmasını istemiyorum." dedi.

Facebook'un veri satmadığının altını çizen Zuckerberg, şirketin kullandığı birçok veride kendini sınırladığını bildirirken, platform üzerindeki reklamların nasıl çalıştığıyla ilgili firmanın daha iyi bir iş çıkarabileceğine inandığını dile getirdi.