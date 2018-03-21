'Zülfikar'lı vedası çok konuşuldu! Eski Vali Necati Şentürk'ten ilk açıklama

İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek dün emekliye ayrılan Kırşehir Valisi Şentürk, Nevruz kutlamasına katıldı. Etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şentürk, 41 yıllık idarecilik hayatında pişmanlık duymadığını söyledi.

Şentürk, ''Ben, 41 yıl mülki idarenin her kademesinde hizmet ettim. Yaklaşık 11 yıldır valilik yapıyorum, 3,5 yıldır da Kırşehir'deyim. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Zaten Temmuz ayında zorunlu olarak emekli olacaktım. Dolayısıyla 3 ay önce olması benim için çok önemli bir şey ifade etmedi. Bir insanın zirvedeyken bırakmasını bilmesi gerekiyor. Zirvedeyken bırakmak, belki büyük bir işaret olsa gerek. Bu memlekette 3,5 yıl vali olarak görev yaptım. Ben inanıyorum ki güzel hizmetler yaptım. Halkın hep desteğini gördüm. Hep yanımızda oldu. Biz, halkın ’Vali Baba’sı olduk. Biz, onların hizmetkarı olduk. Onlara ’Biz sizin hizmetkarınız’ dedik" diye konuştu.

'İLKLERİ HAYATA GEÇİRDİK'

Valilik görevi boyunca Kırşehir’de ilklerin hayata geçirildiğini kaydeden Şentürk, "Birtakım şeylerde Kırşehir ilkleri yaşadı. Bizim zamanımızdan önce yapılmayan birtakım şeyler benim dönemimde yapıldı. Herkes hizmet etti. Kim bu memlekete taş üstüne taş koyduysa onları minnetle yad ederiz. Tabii mahkeme kadıya mülk olmaz. Mutlaka bu işin bir sonu gelecekti. Zirvede bu işi bırakmayı da uygun gördüm. Devlet, şahıslarla baki değildir. Şahıslar, ölümlüdür, gidicidir. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah, devletimizi kıyamete kadar payidar etsin, mesut etsin. Allah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah, Türk düşmanlarına, bölücülere fırsat vermesin'' dedi.