Zülfü Livaneli'den yeni kitap müjdesi

İSTANBUL (AA) - Nefise Karatay moderatörlüğünde gerçekleştirilen Hepsiburada Yazar Söyleşileri'ne konuk olan Zülfü Livaneli, "Kaplanın Sırtında" adını verdiği yeni romanı üzerinde çalışmaya başladığını bildirdi.
Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, farklı alanlardaki başarılarıyla tanınan Livaneli, Doğan Kitap tarafından yayımlanan son kitabı "Gölgeler" ile Hepsiburada Yazar Söyleşileri’ne konuk oldu.
"Konstantiniyye Oteli" kitabında geçen bir bölüm olan "Edebi ve Ebedi Gölgeler"den ilham alarak yazdığı yeni romanı "Gölgeler"i bir saygı duruşu olarak nitelendiren yazar, okuyucularından gelen olumlu tepkilerden çok mutlu olduğunu belirtti.
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- "Dilin sınırlarını genişletmek için hepimiz çaba harcamalıyız"
"Dünyaya sürekli roman gözüyle bakıyorum" ifadelerini kullanan Livaneli, aklında sürekli hikayeler döndüğünü kaydetti. Livaneli, aynı zamanda "Kaplanın Sırtında" ismini verdiği yeni romanı üzerinde çalıştığının da müjdesini verdi.
Canlı yayında izleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Livaneli, Türkçenin çok zengin bir dil olduğuna işaret etti. Livaneli, günümüzde kullanılan kelime sayısının azalmasıyla dilin kısırlaşmaya gittiğini, bu durumun edebiyat ile aşılabileceğini belirterek, "Dilin sınırlarını genişletmek için hepimiz çaba harcamalıyız." ifadesini kullandı.
Bünyesinde 3 binden fazla yayınevine ait kitap ve 76 binden fazla yazarı bulunduran Hepsiburada, yazar söyleşileri ile edebiyat dünyasının önemli isimlerini yaptığı canlı yayınlarla kitapseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 35 yazarı konuk olarak ağırlayan Hepsiburada Yazar Söyleşileri, facebook.com/Hepsiburada adresinden gerçekleştiriliyor.
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