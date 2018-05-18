'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi için yüz binlerce kişi Yenikapı'da!

Geçtiğimiz Pazartesi günü Gazze'de 62 Filistinli göstericinin İsrail güçleri tarafından öldürülmesinin ardından bugün İstanbul Yenikapı'da Filistin Mitingi yapılıyor.

Binlerce kişinin bir araya geldiği alanın etrafına "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" yazılı dev flamalar, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı. Güvenlik noktalarından alana girenlere, Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı. Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı. Mitinge katılanlar İsrail ve ABD'ye tepkilerini dile getirdi.

Mitingi takip etmek için alana çok sayıda basın mensubu geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de mitinge katıldı.

METRO VE DENİZ ULAŞIMI ARTTIRILDI



"Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingini düzenleme komitesi, Yenikapı'da gerçekleştirilecek miting nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını, alana rahat ulaşım sağlanabilmesi ve trafikte sorun yaşanmaması için Marmaray, metro, otobüs ile deniz ulaşımı seferlerinin arttırıldığını bildirdi.