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'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi için yüz binlerce kişi Yenikapı'da!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 16:35 | Son Güncelleme

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından Gazze'de yaşanan olaylarda İsrail askerlerinin 62 Filistinliyi öldürülmesiyle ilgili olarak on binlerce kişi bugün İstanbul Yenikapı'da bir araya geldi. Mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi için yüz binlerce kişi Yenikapı'da!

Geçtiğimiz Pazartesi günü Gazze'de 62 Filistinli göstericinin İsrail güçleri tarafından öldürülmesinin ardından bugün İstanbul Yenikapı'da Filistin Mitingi yapılıyor.

Binlerce kişinin bir araya geldiği alanın etrafına "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" yazılı dev flamalar, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı. Güvenlik noktalarından alana girenlere, Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı. Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı. Mitinge katılanlar İsrail ve ABD'ye tepkilerini dile getirdi.

Mitingi takip etmek için alana çok sayıda basın mensubu geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de mitinge katıldı.

METRO VE DENİZ ULAŞIMI ARTTIRILDI

"Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingini düzenleme komitesi, Yenikapı'da gerçekleştirilecek miting nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını, alana rahat ulaşım sağlanabilmesi ve trafikte sorun yaşanmaması için Marmaray, metro, otobüs ile deniz ulaşımı seferlerinin arttırıldığını bildirdi.

Miting düzenleme komitesinden yapılan yazılı açıklamada, miting alanına ulaşmak içi̇n toplu ulaşımı kullanma çağrısında bulunuldu.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yenikapı'da gerçekleştirilecek mitingi için bazı yolların trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Miting alanına rahat ulaşım sağlanabilmesi ve trafikte sorun yaşanmaması için, Marmaray, metro, otobüs ile deniz ulaşımı seferleri arttırılmıştır.

Kazlıçeşme metro istasyonundan miting alanına ulaşım için servis otobüsleri konulmuştur. Saat 14.00'ten itibaren alana vatandaşlarımız bu araçlarla taşınacaktır.

Deniz yolu ile mitinge gelecekler doğrudan alana ulaşabilecek. Yine metro ve metrobüs ile mitinge ulaşmak isteyen vatandaşlarımız Yenikapı metro istasyonundan miting alanına ulaşabilecek. Hem trafik yoğunluğu yaşanmaması hem de miting alanına rahatlıkla ulaşılması adına toplu taşıma araçlarının kullanılması gerekmekte."

Açıklamada, miting alanına özel araçlarıyla ulaşmak isteyen vatandaşların çevre semtlerde bulunan otoparklara araçlarını bırakarak miting alanına ulaşım sağlamaları gerektiği belirtildi.

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