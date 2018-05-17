İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Kudüs'ün Müslümanların kalbi ve ilk kıblesi olduğunu belirterek, "Kudüs bizim namusumuzdur. Türkiye Cumhuriyeti, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın Kudüs'e sahip çıktığı kadar, bütün Müslüman aleminin bu şekilde, bu olaya sahip çıkmasın bekliyorduk ve bekliyoruz." dedi. Yenikapı'da Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde yarın yapılacak "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi öncesinde, alandaki çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Çalışma kapsamında, miting alanında üzerine "Zulme lanet, Kudüs'e destek" yazılı büyük bir sahne kurulurken, üzerinde Türk ve Filistin bayraklarının bulunduğu "Zulme lanet Kudüs'e destek" "İnsanlık adına İstanbul ayakta" yazılarının yer aldığı flamalar asıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı mitingin yarın saat 15.00'te başlaması bekleniyor. Miting alanında, TGTV Başkanı Hamza Akbulut ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile incelemelerde bulunan AK Parti İl Başkanı Şenocak, mitingi organize eden TGTV yetkililerine teşekkür etti. Parti olarak kendilerinin de tüm teşkilatlarıyla mitinge destek vereceğini aktaran Şenocak, İsrail'in uyguladığı terörizm sonucu katlettiği Filistinlilere Allah'tan rahmet diledi.

Filistin'de bir vahşet yaşandığına dikkati çeken Şenocak, "Bu vahşet karşısında susmayan bir Türkiye Cumhuriyeti ve susmayan bir lider Recep Tayyip Erdoğan var. Kudüs Müslümanların kalbi ve ilk kıblesidir. Kudüs bizim namusumuzdur. Türkiye Cumhuriyeti, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın Kudüs'e sahip çıktığı kadar, bütün Müslüman aleminin bu şekilde bu olaya sahip çıkmasını bekliyorduk ve bekliyoruz. Katar'da bir sorun olduğu zaman Batı'yla iş birliği yapmaya kalkan bazı ülkeler aslında ilk sahiplenmesi gereken, ilk kıblemizi, onurumuz aynı şekilde desteklerini esirgememesi lazımdı." diye konuştu. Şenocak, Müslümanlar olarak Kudüs'ten asla vazgeçmeyeceklerini anlatarak, "Nasıl Cumhurbaşkanımız dik duruş gösterdiyse hepimiz dikliğimizi aynı şekilde koruyacağız. Kudüs bizimdir ve bizim olarak kalacaktır. Selahaddin Eyyubi gibi dik duracağız. Bu insanlık dışı saldırıya sessiz kalmamız asla mümkün değildir. Bu terör karşısında susmak, hiçbir Müslüman'a yakışmaz. ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşıması, bizim için bir anlam ifade etmez. ABD'nin bu süreçteki yaklaşımı işlenen terör suçunu aynı şekilde kendisi de işlemiş sayılır. Kudüs'e aynı kararlılıkla sahip çıkacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Kudüs davasının sadece Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davası olmadığını söyleyen Şenocak, tüm Müslümanları ve Müslüman ülkelerin liderlerini Kudüs'e sahip çıkmaya çağırdı. Vatandaşları mitinge davet eden Şenocak, "Biz uyanık olmalıyız, dik durmalıyız ve davamıza sahip çıkmalıyız. Allah'ın izni ile İslam dünyası kendi davasına sahip çıkarsa, vicdan ve hassasiyet sahibi herkes görecek ki zulmü yapanlar zulmüne yenik düşecektir." dedi. Şenocak, İsrail'i Filistinli sivillere yönelik vahşetini sonlandırmaya çağırdı. - Miting için ek sefer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da Kudüs'e sahip çıkmak ve Kudüs'te İsrail'in yaptığı vahşete tepki göstermek için yarın mitingde yerlerini alacaklarını söyledi. Uysal, Kudüs'te İsrail'in 63 kişiyi şehit ettiğini ve binlerce kişiyi yaraladığını aktararak, "Soykırım denilecek derecede, Filistinlilerin orada vahşice, çoluk çocuk, kadın erkek demeden üzerlerine kurşun yağdırıldı. İnsanlık adına bu vahşete, nerede yapılırsa yapılsın, tepki gösterilmesi gerekir. Hele ki Kudüs'te ilk kıblemizin olduğu bir mekanda yapılmışsa, daha önemli hale geliyor." ifadelerini kullandı.