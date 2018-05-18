İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi için Yenikapı Miting Alanı'na geldi.

Eşi Emine Erdoğan ile Ankara'dan özel uçak ile Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bazı ilgililer askeri apronda karşıladı. Erdoğan, buradan helikopterle Yenikapı Miting Alanı'na geçti.

Erdoğan, Yenikapı Miting Alanı'nda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Mitinge TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için İstanbul'da bulunan yabancı konuklar da katıldı. Protokol üyeleri, kalabalığı selamladı.

Miting öncesinde Dursun Ali Erzincanlı "Kudüs" temalı şiirler, Ömer Karaoğlu ve Eşref Ziya da sevilen ezgilerini seslendirdi.

