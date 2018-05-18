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"Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 16:43 | Son Güncelleme

Miting, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Filistin halkına destek amacıyla Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için İstanbul'da bulunan yabancı konuklar, miting alanını dolduranları selamladı.

Daha sonra Güney Afrikalı Hafız Abdurrahman Sadien, Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu.

"Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi

- Miting, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Yenikapı Miting Alanı Zulme Lanet Kudüs'e Destek

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