"Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi

İSTANBUL (AA) - Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, "Türkiye tarihte olduğu gibi yine aynı rolü, büyük bir azimle yürütmektedir ve bütün dünyanın sesi, insanlığın vicdanı olmaya devam etmektedir. İşte bunu burada bizler Filistin davasına bağlılığıyla görmekteyiz ve Kudüs meselesine olan ilgisiyle bir daha müşahede etmekteyiz." dedi.

Hamdallah, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla gerçekleştirilen, "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde yaptığı konuşmada, Kudüs'ün büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Kudüs'ün, Müslümanlar'ın ilk kıblesi olduğunu vurgulayan Hamdallah, "Kudüs, İsra ve Miracın olduğu mekandır. Kudüs Hazreti İsa'nın da tacı diyebileceğimiz öneme sahiptir. Bu bağlamda bizler Kudüs davasına bağlı olarak, burada sizlerle birlikteyiz. Türkiye tarihte olduğu gibi yine aynı rolü, büyük bir azimle yürütmektedir ve bütün dünyanın sesi, insanlığın vicdanı olmaya devam etmektedir. İşte bunu burada bizler Filistin davasına bağlılığıyla görmekteyiz ve Kudüs meselesine olan ilgisiyle bir daha müşahede etmekteyiz." diye konuştu.