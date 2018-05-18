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"Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 17:49 | Son Güncelleme

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah: - "Türkiye tarihte olduğu gibi yine aynı rolü, büyük bir azimle yürütmektedir ve bütün dünyanın sesi, insanlığın vicdanı olmaya devam etmektedir. İşte bunu burada bizler Filistin davasına bağlılığıyla görmekteyiz ve Kudüs meselesine olan ilgisiyle bir daha müşahede etmekteyiz" - "ABD Başkanı Donald Trump aslında büyük bir yanlışın içerisindedir. Başkentini Kudüs'e taşımak istediğinde büyük bir hata yapmıştır. Orada gerçek anlamda Kudüs'ün bir Filistin şehri olduğunu ve Filistin'in başkenti olduğunu unutmaktadır ve bir emrivakiyi dayatmaya çalışmışlardır" - "Buradan bütün dünyaya ve İslam dünyasına Kudüs'e sahip çıkmaları çağrısında bulunuyoruz. Bizler ABD'nin meşru olmayan bu adımına karşı tek vücut mücadele etmeliyiz, bunu sürdürmeliyiz. Kudüs'ün kendi kimliğini koruyarak yolumuza devam etmeliyiz"

İSTANBUL (AA) - Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, "Türkiye tarihte olduğu gibi yine aynı rolü, büyük bir azimle yürütmektedir ve bütün dünyanın sesi, insanlığın vicdanı olmaya devam etmektedir. İşte bunu burada bizler Filistin davasına bağlılığıyla görmekteyiz ve Kudüs meselesine olan ilgisiyle bir daha müşahede etmekteyiz." dedi.

Hamdallah, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla gerçekleştirilen, "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde yaptığı konuşmada, Kudüs'ün büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Kudüs'ün, Müslümanlar'ın ilk kıblesi olduğunu vurgulayan Hamdallah, "Kudüs, İsra ve Miracın olduğu mekandır. Kudüs Hazreti İsa'nın da tacı diyebileceğimiz öneme sahiptir. Bu bağlamda bizler Kudüs davasına bağlı olarak, burada sizlerle birlikteyiz. Türkiye tarihte olduğu gibi yine aynı rolü, büyük bir azimle yürütmektedir ve bütün dünyanın sesi, insanlığın vicdanı olmaya devam etmektedir. İşte bunu burada bizler Filistin davasına bağlılığıyla görmekteyiz ve Kudüs meselesine olan ilgisiyle bir daha müşahede etmekteyiz." diye konuştu.

Hamdallah, ABD Başkanı Donald Trump'ın aslında büyük bir yanlışın içerisinde olduğunun altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Başkentini Kudüs'e taşımak istediğinde büyük bir hata yapmıştır. Oysa orada gerçek anlamda Kudüs'ün bir Filistin şehri olduğunu ve Filistin başkenti olduğunu unutmaktadırlar. Bir emrivakiyi dayatmaya çalışmaktadırlar ve gerçeği saptırmaya çalışıyorlar. Kudüs, Arap, Müslüman ve Hristiyan kimliğiyle yaşamaya devam edecektir. Kudüs çok net bir şekilde de Arap halkları içinde önemini devam ettirecektir. ABD'nin yapmış olduğu, çok net bir şekilde saldırıdır. Bölgede tamamıyla Yahudileştirmeyi ve işgali teşvik eden bir adımdır, kışkırtıcıdır.

Buradan bütün dünyaya ve İslam dünyasına Kudüs'e sahip çıkmaları çağrısında bulunuyoruz. Bizler, ABD'nin meşru olmayan bu adımına karşı tek vücut şekilde mücadele etmeliyiz, bunu sürdürmeliyiz. Kudüs'ün kendi kimliğini koruyarak yolumuza devam etmeliyiz. Buradan bütün dünyaya sesleniyoruz, zalim İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları artık son bulmalı ve işgali son bulmalı. Gazze'deki kardeşlerimiz yapmış oldukları protesto gösterilerinde alçakça bir katliama maruz kaldılar. Onlarca kardeşimiz şehit edildi ve birçok sayıda kardeşimiz yaralandı."

Gazze'ye karşı ablukanın 11 yıldan beri devam ettiğine dikkati çeken Hamdallah, artık bunun son bulmasının gerektiğini belirtti.

Filistin Başbakanı Hamdallah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kudüs konusunda her zaman sabit görüş ortaya koydular. Gerek Kudüs'te gerek Gazze'de gerek Batı Şeria'da ve gerekse diğer diasporadaki bütün Filistin kamplarında yaşayan Filistinlilerin daima yanlarında oldular. Bundan dolayı gerçekten de bizler kalbi olarak bir borçluluk hissetmekteyiz. Sizin desteğinizin de bizlere daha çok sabır ve umut aşıladığını ifade etmek istiyorum. İnşallah işgalden kurtuluş gerçekleşecek ve Kudüs, Filistin'in başkenti olarak layık olduğu yerde olacaktır."

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Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah Zulme Lanet Kudüs'e Destek

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