"Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, abluka altındaki Gazze sınırında insanlığın kalbine nişan alındığını, 60'dan fazla Filistinli'nin şehit edildiğini, 3 binden fazla kişinin de yaralandığını belirterek, "İsrail'in uyguladığı bu şiddetin adı soykırımdır, etnik temizliktir. Bu alçak katliamın Amerika'nın gözü önünde ve kontrolünde gerçekleşmiş olması da ayrı bir vahim durumdur. Hem bölgesel hem küresel barış adına son derece vahimdir." dedi.
Yıldırım, Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul'dan kardeş Filistin halkına, Türk milletinin kalbi selam ve muhabbetlerini gönderdiğini söyledi.
İlk kıble mukaddes Mescid-i Aksa'nın, İstanbul'dan on birlerle selamladıklarını ifade eden Yıldırım, "Nübüvvetin, risaletin şehri Kudüs'e selam olsun. Aşkın ve imanın ülkesi Filistin'e selam olsun. Allah'ın rahmeti, koruması üzerilerine olsun. Filistin halkına zulmeden zalimleri yüce Rabbim, tarih ve insanlık onurunda zelil eylesin." dedi.
Bu mübarek oruç gününde, bu muhteşem meydanda, Yenikapı'da Filistin topraklarında yaşanan İsrail zulmünü lanetlemek için bir araya geldiklerini hatırlatan Yıldırım, zulme ve vahşete cesaret veren alçaklara tepkilerini göstermek için geldiklerini ifade etti.
Bu zulüm karşısında Türkiye'nin safını, mesajını, duruşunu dünyaya ilan etmek için toplandıklarını belirten Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:
"Bugün, bu meydanda insan olmanın, Hakka, hakikate inancımızın gereğini yapıyoruz. İstanbul'dan bütün dünyayı, haklının, mazlumun yanında, Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya davet ediyoruz. Yine buradan bütün dünyayı, zalimin, haksızın, işgalcinin karşısına çıkmaya davet ediyoruz. Bugün burada, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz diye haykırıyoruz. Bu meydanın sesi, insanlığın sesidir. Şu mübarek ramazan günü, oruçlu ağızlardan çıkan bu sese şahit ol ya Rab. Yıllardır İsrail zulmüne göğüslerini siper eden Filistinli kardeşlerimizi yardımsız bırakma ya Rab. Çocuk, kadın, yaşlı, silahsız demeden önüne geleni alçakça katleden İsrail zalimlerine meydanı verme ya Rab."
Başbakan Yıldırım, istiklal mücadelelerinin, mazlum milletlerin kurtuluşuna her zaman ilham kaynağı olduğunu, bu sebeple bu mahşeri kalabalıkların haykırışlarının ifadesini bulan hissiyatlarının önemli olduğunu dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:
"Haykırıyoruz çünkü acımız büyük, gözlerimiz yaşlı, kalplerimiz yangın yeri. Tarihte eşine az rastlanır bir şiddetle Filistin toprakları bir kez daha kana bulandı. Mukaddes Kudüs şehri, Mescid-i Aksa bir kez daha mateme gark oldu. İslam ümmetinin kalbine bir hançer daha saplandı. İnsanlıktan nasibini almayan haydutlar yine sahneye çıktı. Meşru ve barışçı gösteri yapan savunmasız çocukların, kadınların, gençlerin üzerine kurşun yağdırdılar. Bunu yapanlar, buradan, Yenikapı Meydanı'ndan ilan ediyorum tarih önünde sorumludur ve hesabını mutlaka vereceklerdir. Vahim bir yanlışa imza atarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan Amerikan yönetimi ve başkanı da aynı şekilde bu zulme ortak olmuştur. Amerika Başkanı, binlerce Filistin'in kurşunlanmasını adeta keyifle temaşa etmiştir. İsrail'in uluslararası hukuku ayak altına alarak, Amerika'nın seyretmesini asla ve asla bu bölge unutmayacaktır. Bu vicdansız eylemden dolayı hepsine yazıklar olsun, yuh olsun. Dünya barışa bu kadar hasretken, işgalci İsrail terör örgütlerinden daha acımasız yöntemlerle zulümlerini icra etmektedir. Abluka altındaki Gazze sınırında insanlığın kalbine nişan alınmış ve 60'dan fazla kardeşimiz şehit edilmiş, 3 binden fazla yaralanmıştır. İsrail'in uyguladığı bu şiddetin adı soykırımdır, etnik temizliktir. Bu alçak katliamın Amerika'nın gözü önünde ve kontrolünde gerçekleşmiş olması da ayrı bir vahim durumdur. Hem bölgesel hem küresel barış adına son derece vahimdir."
(Sürecek)
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