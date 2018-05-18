"Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, abluka altındaki Gazze sınırında insanlığın kalbine nişan alındığını, 60'dan fazla Filistinli'nin şehit edildiğini, 3 binden fazla kişinin de yaralandığını belirterek, "İsrail'in uyguladığı bu şiddetin adı soykırımdır, etnik temizliktir. Bu alçak katliamın Amerika'nın gözü önünde ve kontrolünde gerçekleşmiş olması da ayrı bir vahim durumdur. Hem bölgesel hem küresel barış adına son derece vahimdir." dedi. Yıldırım, Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul'dan kardeş Filistin halkına, Türk milletinin kalbi selam ve muhabbetlerini gönderdiğini söyledi. İlk kıble mukaddes Mescid-i Aksa'nın, İstanbul'dan on birlerle selamladıklarını ifade eden Yıldırım, "Nübüvvetin, risaletin şehri Kudüs'e selam olsun. Aşkın ve imanın ülkesi Filistin'e selam olsun. Allah'ın rahmeti, koruması üzerilerine olsun. Filistin halkına zulmeden zalimleri yüce Rabbim, tarih ve insanlık onurunda zelil eylesin." dedi.

Bu mübarek oruç gününde, bu muhteşem meydanda, Yenikapı'da Filistin topraklarında yaşanan İsrail zulmünü lanetlemek için bir araya geldiklerini hatırlatan Yıldırım, zulme ve vahşete cesaret veren alçaklara tepkilerini göstermek için geldiklerini ifade etti. Bu zulüm karşısında Türkiye'nin safını, mesajını, duruşunu dünyaya ilan etmek için toplandıklarını belirten Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün, bu meydanda insan olmanın, Hakka, hakikate inancımızın gereğini yapıyoruz. İstanbul'dan bütün dünyayı, haklının, mazlumun yanında, Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya davet ediyoruz. Yine buradan bütün dünyayı, zalimin, haksızın, işgalcinin karşısına çıkmaya davet ediyoruz. Bugün burada, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz diye haykırıyoruz. Bu meydanın sesi, insanlığın sesidir. Şu mübarek ramazan günü, oruçlu ağızlardan çıkan bu sese şahit ol ya Rab. Yıllardır İsrail zulmüne göğüslerini siper eden Filistinli kardeşlerimizi yardımsız bırakma ya Rab. Çocuk, kadın, yaşlı, silahsız demeden önüne geleni alçakça katleden İsrail zalimlerine meydanı verme ya Rab."