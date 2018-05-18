"Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. Sadece İslam dünyası değil, tüm insanlık da sınıfta kalmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde yaptığı konuşmada, müstesna bir günü yaşadıklarını belirterek, kalbi Kudüs için atan, öfkesi Kudüs için kabaran, yüreği Kudüs için yanan yüz milyonların sesi olarak bugün Yenikapı'da bulunan herkesi selamladığını ifade etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Olağanüstü Toplantısı vesilesiyle Türkiye'ye gelen misafirleri de selamlayan Erdoğan, "Kudüs davası hepimizin davasıdır." diyerek mitinge katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici başta olmak üzere siyasi parti temsilcilerine de teşekkür etti.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada medya aracılığıyla bizleri takip eden herkese İstanbul'dan selamlarımı yolluyorum. Buradan, Kabe'mizin bulunduğu Mekke'deki, Peygamber Efendimizin emaneti Medine'deki gözü yaşlı yüreği yaralı, şehitleri sebebiyle yaslı da olsa dimdik ayakta duran Kudüs'teki, Gazze'deki tüm kardeşlerimi selamlıyorum. İsrail zulmü karşısında sadece ve sadece yüreklerindeki imanın gücüyle mücadeleyi veren Filistinli kardeşlerimizi özellikle selamlıyorum. İnançlarını ve vatanlarını savunurken hunharca katledilen şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Bu kutlu mücadelede yaralanan gazilerimize, Rabbimden acil şifalar diliyorum."