"Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Hitler'e Mussolini'ye özenen İsrail yönetiminin bir kez daha işgalci olduğunu, hak-hukuk tanımadığını dünyaya gösterdiğini belirterek, "Uluslararası hukuku tanımadığını, hiç kimsenin hayat hakkına tahammül göstermediğini bütün dünyaya ilan etmiştir. Türk milleti olarak insanın, insanlığın vicdanına kurşun sıkan İsrail'i şiddetle lanetliyorum." dedi. Yıldırım, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingindeki konuşmasında, uluslararası hukukun çiğnendiğini, toplumların ve dünyanın sustuğunu söyledi. İsrail'in azgınlaştığını ifade eden Yıldırım, "Hitler'e Mussolini'ye özenen İsrail yönetimi bir kez daha işgalci olduğunu, hak-hukuk tanımadığını dünyaya göstermiştir. Uluslararası hukuku tanımadığını, hiç kimsenin hayat hakkına tahammül göstermediğini bütün dünyaya ilan etmiştir. Türk milleti olarak insanın, insanlığın vicdanına kurşun sıkan İsrail'i şiddetle lanetliyorum. Türk milleti olarak insanlığın vicdanına kurşun sıkan İsrail'i şiddetle lanetliyorum. Millet olarak, ülke olarak Türk halkı, Filistin halkı ve haklı davasının yanındadır, yanında olmaya devam edecektir. Elbet bir gün hak yerini bulacak, zalime zulmünün hesabı da mutlaka sorulacak." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, bu vahim olayların ardından Türkiye'nin bir bütün olarak ses verdiğini ve zulmü en şiddetli şekilde kınadığını, Filistinlilerin matemini paylaşmak üzere 3 gün ülke çapında yas ilan edildiğini, bayrakların yarıya indirildiğini, Meclis Genel Kurulu'nda özel oturumla toplanarak AK Parti, MHP ve CHP'nin mutabakatıyla İsrail zulmünün en şiddetli şekilde kınandığını hatırlattı. Bu dayanışmayı gösteren partilere teşekkür eden Yıldırım, Filistin'in Türkiye'nin ve milletin meselesi olduğunu vurguladı. Yıldırdım, Yenikapı Meydanı'nda hep bir ağızdan tepkinin ortaya konulduğunu, dönem başkanı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı'nı topladığını, pazar günü de Diyarbakır'da vatandaşlarla beraber olacaklarını, zulme karşı dayanışmayı en güçlü şekilde göstereceklerini anlattı. - "Muhteşem kalabalık insanlığa bir mesaj veriyor" Başbakan Binali Yıldırım, Kızılay, AFAD ve TİKA'nın Gazze'deki yaralıların tahliyesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki masum insanları katlettiği yetmezmiş gibi yaralılara yardıma da izin vermiyor İsrail yönetimi. İnsani yardımlar konusunda devlet olarak da, millet olarak da hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Gerekirse Birleşmiş Milletleri, gerekirse başka organları harekete geçirerek mutlaka yaralı kardeşlerimizin yarasını saracağız. Türkiye'ye yakışan da budur, Türk milletine yakışan da budur. Türkiye uluslararası zeminde Filistin'i, Kudüs'ü, mazlum kardeşlerimizin hakkını savunmaya devam edecektir. Kardeşliğin gereği budur, insanlığın gereği budur. Bugün bu meydanda bu muhteşem kalabalık bütün insanlığa bir mesaj veriyor. 'Zulmün karşısında, bir olalım, beraber olalım' diyorlar. Zulme rıza göstermek de zulümdür, diyor bu meydan. İnsanlık olarak bugün hissiyatımız bir, düşüncemiz, acımız birdir. Adaletten, merhametten, sevgiden nasiplerini alamamış insanlara ve devletlere yazıklar olsun diyoruz." Yıldırım, bu dünyada zulümle payidar olunmadığını, mazlum Filistin halkına tarifsiz acılar yaşatan İsrailli zorbaların da abad olamayacağını dile getirerek, 81 milyonla Filistin halkının meşru hakkını, istiklalini sonuna kadar savunacaklarını, peşinde olacaklarını kaydetti.

Filistin'e, Gazze'ye, Batı Şeria'ya, Kudüs-ü Şerife, Filistin halkına ve Filistin'in yürekli çocuklarına selam ve sevgilerini gönderen Yıldırım, "Filistin çaresiz değilsin. Yüce Türk milleti 81 milyon sizinle beraberdir. Filistin halkının haklı davası bizim davamızdır. İsrail hamisiyle efendisiyle elbet yalnız kalacaktır. İnsanlığın vicdanı zulme boyun eğmeyecektir." dedi. Yıldırım, zulme karşı tek yürek olan kalabalığı kutlayarak, Allah'ın, doğruların daima yardımcısı olduğunu, zalimlerin de er geç kaybedeceğinin unutulmaması gerektiğini söyledi. Zaferin adalete ve merhamete inananların olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bizim yolumuz Kur'an yoludur. Bizim yolumuz Peygamber efendimizin yoludur, bizim yolumuz sünnet yoludur. O halde kardeşlerim bugün Filistin'de acı çeken kardeşlerimiz için dua etme günüdür, destek verme günüdür. Yaşasın Filistin, yaşasın Kudüs, yaşasın mukaddes Mescid-i Aksa." diyerek konuşmasını tamamlandı. (Bitti)

"Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi

- Başbakan Yıldırım: (2) - "Hitler'e Mussolini'ye özenen İsrail yönetimi bir kez daha işgalci olduğunu, hak-hukuk tanımadığını dünyaya göstermiştir. Uluslararası hukuku tanımadığını, hiç kimsenin hayat hakkına tahammül göstermediğini bütün dünyaya ilan et