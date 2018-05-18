"Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Hafta başında silahsız 62 Filistinli kardeşimizi katledip 3 bine yakın insanımızı yaraladılar. Bu katliamı gerçekleştiren terörist İsrail'i en sert şekilde lanetliyoruz. Böylesi insanlık dışı katliamların yapılmasına sebebiyet veren ve bölgede anlaşmazlığın fitilini ateşleyen ABD'yi idare edenleri, Başkanı sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Müslüman kanı akıtmayı alışkanlık haline getirip mübarek günlerde canımızı acıtarak kirli emellerine ulaşacaklarını zannedenler yanılıyorlar. Başaramayacaklar." dedi. Kahraman, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla gerçekleştirilen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde yaptığı konuşmada, barış ve huzur içinde geçirmeyi ümit ettikleri ramazan ayını hüzne ve kana boğanlara duydukları öfke ve nefreti göstermek ve Kudüs'ün statüsünü değiştirmek isteyenlere "Hayır" demek için burada olduklarını söyledi. Mehmet Akif İnan'ın Mescid-i Aksa şiirinden bir kıta okuyan Kahraman, "Milletimizin ve bizlerin haykırışını işitmeyen kulaklar duyacak, görmeyen gözler görecek, kalpleri mühürlü olanlar da anlayacak. İnsanlıktan nasibini almayanların, insanlığından utanması gerekenlerin hain ve zalimce Filistinli mazlum kardeşlerimizi şehit ettikleri elem dolu günleri yaşıyoruz." diye konuştu.

Kahraman, üzüntülü günlerden geçtiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hafta başında silahsız 62 Filistinli kardeşimizi katledip 3 bine yakın insanımızı yaraladılar. Bu katliamı gerçekleştiren terörist İsrail'i en sert şekilde lanetliyoruz. Böylesi insanlık dışı katliamların yapılmasına sebebiyet veren ve bölgede anlaşmazlığın fitilini ateşleyen ABD'yi idare edenleri, Başkanı, sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Müslüman kanı akıtmayı alışkanlık haline getirip mübarek günlerde canımızı acıtarak kirli emellerine ulaşacaklarını zannedenler yanılıyor. Başaramayacaklar. Tek yürek halinde çarpan şu meydanın sesine kulak verirlerse ne dediğimizi daha iyi anlarlar. Bilindiği gibi Kudüs 3 semavi dinin kutsal şehridir. Kutsal ve Müslümanların ilk Kabe'si olan şehirdir. Peygamberimiz ve önderimiz Hz. Muhammed Mescid-i Aksa'dan Miraca çıkmıştır. 15 asırdır İslam şehri olan Kudüs bizim sevdamızdır, kırmızı çizgimizdir, ruhumuzun bir parçasıdır." Burada bütün İslam aleminin, 81 milyonluk Türkiye'nin ve Filistin'in yüreğinin attığını dile getiren Kahraman, bütün mazlum ve masumların kendileriyle beraber ellerini semaya kaldırıp dualar ettiğini vurguladı.

İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerini İstanbul'da toplantıya çağırdığını hatırlatarak, "Buradan İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkeye sesleniyoruz. Müslüman ülkeler artık icraata geçmeli ve icraat yapmalıdırlar. Ülkelerimizde en önemli petrol rezervleri ve doğal gaz kaynakları var. Stratejik geçiş noktalarına sahibiz. Zengin su kaynaklarımız, bereketli topraklarımız var. Dünya nüfusunun yüzde 23'ü en genç ve en dinamik nüfus Müslüman ülkelerde yaşamaktadır. Gücümüzü etkili bir şekilde birleştirmeliyiz. Vicdanlar sahte, hani nerede insan hakları? Akan kanlara kim dur diyecek, bu soykırımı kim önleyecek? Mazlumların ahı inlerken göklerden haktan, hukuktan bahsedenler nerede?" ifadelerini kullandı. Filistinlilerin onlarca yıldır bu inanç ve iradeyle mücadeleyi sürdürdüklerini vurgulayan Kahraman, şöyle konuştu: "İmkansızlıkları bahane etmeden onlarca yıldır İsrail zulmüne direnen Filistin halkını selamlıyoruz. Onların mücadele azmi ve cesaretiyle iftihar ediyoruz. 70 yıldır teslim alınamayan Filistin İslam ümmetinin son ferdi kalana kadar teslim olmayacaktır. Kudüs'ün Birleşmiş Milletler'ce tanınan statüsü değiştirilemeyecektir. 1947'de Birleşmiş Milletler Filistin'i ikiye böldü, yüzde 57'sini Yahudilere yüzde 43'ünü Filistinlilere bıraktı. Filistin'de metrekareye düşen insan sayısı 5 kişi. Bu yaraya seyirci kalamayız. Filistin'i yok edemeyecekler, Kudüs'ü baş şehir yapamayacaklardır. Filistin hürriyet ve bağımsızlığını elde edene kadar milyonlarla karşılarına dikileceğiz. Filistin'in haklı mücadelesinde bugüne kadar şehit olmuşlara rahmet gazilere şifa diliyorum. Yaşasın Filistin, Yaşasın Kudüs."

"Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman: - "Hafta başında silahsız 62 Filistinli kardeşimizi katledip 3 bine yakın insanımızı yaraladılar. Bu katliamı gerçekleştiren terörist İsrail'i en sert şekilde lanetliyoruz. Böylesi insanlık dışı katliamların yapılmasına seb