"Zulme Lanet, Kudüs'e Destek" mitingi

İSTANBUL (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kudüs imanımızın iftiharıdır, itibarıdır. Nitekim 'gitti' demekle gitmez, 'düştü' demekle düşmez, 'İsrail'in başkenti' demekle bu tartı bu sıkleti çekmez, çekemez. ABD'nin hastalıklı yönetimi, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımıştır. Tek kelimeyle yangına körükle gitmiştir." dedi.

Bahçeli, Yenikapı'da gerçekleştirilen "Zulme Lanet, Kudüs'e Destek" mitinginde yaptığı konuşmada, zulme karşı yükselen, yükseldikçe arşa değen, değdikçe zalimleri deviren Hakk'ın, hakikatin ve hidayetin onuruyla Yenikapı'yı doldurduklarını, iman dolu gönülleriyle günahkarlara aşılmaz duvarlar ördüklerini ifade etti.

Gazze'deki masumlar için ayakta, Beytüllahim'deki garibanlar için arayışta, Ramallah'taki mazlumlar, Nablus'taki mağdurlar, El Halil ve Eriha'daki mahzunlar için Allah aşkına kıyamda, Türk ve İslam yurtlarının feryadından dolayı yaslı, Kerkük'ten Kudüs'e, Telafer'den Kıbrıs'a, Kaşkar'dan Karabağ'a yaşanan her acının, yapılan her saldırının, kurulan her tuzağın hem hasmı, hem de karşısındaki haysiyet kalesi olduklarını aktaran Bahçeli, "Çünkü, biz büyük Türk milletiyiz. Çünkü, biz İslam’ın kanla, canla, irfanla harcı karılmış sûruyuz. Türklüğün inanç, iddia ve iradeyle temellenmiş şuuruyuz." diye konuştu.