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"Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 19:14 | Son Güncelleme

Yenikapı'da Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen mitinge yaklaşık 500 bin kişi katıldı

İSTANBUL (AA) - Yenikapı'da Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Yenikapı Miting Alanı'nda Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde düzenlenen miting için geniş güvenlik önlemleri alınırken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kaydedildi.

AA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, metrekareye düşen kişi sayısının hesaplanması yöntemiyle Yenikapı Miting Alanı'nda yaklaşık 500 bin kişinin bulunduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin miting Yenikapı Zulme Lanet Kudüs'e Destek

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