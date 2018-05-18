"Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika yönetiminin terör örgütleri konusunda olduğu gibi terör devleti İsrail hususunda attığı adımların bir gün geri dönüp Amerika'yı vurmasının da kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Bu vesileyle Amerikan halkına da yönetimin yanlışları konusunda seslerini yükseltmesi çağrısı yapıyorum." dedi.
Erdoğan, "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde yaptığı konuşmada, hiçbir ülkenin, hiçbir uluslararası kuruluşun kendini İsrail'in oyuncağı konumuna düşürmeyeceğine inandığını söyledi.
Tüm dinlerin kutsal mekanlarına ev sahipliği yapan Kudüs'ü fanatik siyonistlerin yerle yeksan etme niyetine karşı Müslümanıyla, Hristiyanıyla, sağ duyulu özellikle Musevisiyle hep birlikte mücadele edeceklerini vurgulayan Erdoğan, İsrail halkını da yönetimlerinin kendilerini sürüklediği felakete karşı harekete geçmeye davet ettiklerini kaydetti.
Erdoğan, holokost mağduru bir halkın kendi devletlerinin bir başka halka karşı işlediği insanlık suçlarına rıza göstermeyeceğini ümit ettiğini dile getirerek, "Amerikan halkının da bu uygulamaların anlamı konusunda yeteri kadar bilgilendirilmediğini düşünüyorum. Yönetimin terör örgütleri konusunda olduğu gibi terör devleti İsrail hususunda attığı adımların bir gün geri dönüp Amerika'yı vurması da kaçınılmazdır. Bu vesileyle Amerikan halkına da yönetimin yanlışları konusunda seslerini yükseltmeleri çağrısı yapıyorum." diye konuştu.
Üzerinde durulması gereken asıl konunun "ne yapacakları" olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Türkiye hem diplomatik kanalları çalıştırarak hem de attığı somut adımlarla Kudüs ve Filistin meselesindeki duruşunu hep göstermiş bir ülkedir. Son gelişmelerin ardından da tavrımızı açık bir şekilde otaya koyduk. İsrail'in en çok hedef aldığı ülkenin Türkiye, en çok hedef aldığı liderin de şahsım olması bu tavrın doğruluğunu ve etkisini göstermektedir. Eğer oradaki şahıs beni hedef alıyorsa doğru yoldayım. Ama biz bir şeye inanıyoruz. Biliyoruz ki galip olan ancak Allah'tır. İstediğin kadar elinde nükleer silah olsun, istediğin kadar elinde kimsede olmayan silahların olsun, asıl olan Rabbimin silahıdır. Biz bununla bu yolda yürüyoruz. Onlar hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar, en büyük tuzak Allah'ın tuzağıdır. Biz bununla bu yolda yürüyoruz. Biz ecdadımız gibi kutsal bildiğimiz değerler uğrunda gerektiğinde canımız pahasına mücadele etmekten kaçınmayan bir milletiz."
- "Müslümanlara öncülük etmekten şeref duyarız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'dan Suriye operasyonlarına kadar bu mücadelenin örneklerinin sergilendiğini dile getirerek, Kudüs konusunun da kendileri için aynı derecede önemli bir hadise olduğunu söyledi.
Bu mücadelede Müslümanlara öncülük etmekten şeref duyulacağını vurgulayan Erdoğan, "İsrail'i bu yanlış adımlarından geri çevirene, akıtılan masum kanların hesabını sorana kadar mücadelemiz sürecektir. Burada bir kez daha İsrail zulmüne direnen Filistinli kardeşlerimize desteğimizi ifade ediyoruz. Dünyadaki tüm Müslümanları silkinişe, yeniden dirilişe, yeniden ayağa kalkmaya davet ediyoruz. İnsanlık ve insanlığı herkes için büyük bir tehdit oluşturan bu saldırılara, haksızlıklara, şımarıklıklara karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. " diye konuştu.
Erdoğan, bu vesileyle İslam İşbirliği Teşkiatı'nı (İİT) hemen İstanbul'a çağırdıklarını, zirve toplantısında da bu akşam kısa, özet bir sonuç bildirgesiyle İİT'nin bir karar alacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Bu vesileyle herkesi İİT üyesi tüm ülkelerde başlatılacak olan Filistin'e yardım kampanyasına katılmaya davet ediyoruz. İnşallah Kudüs'ün esenliğe, Filistinli kardeşlerimizin özgürlüğe, Filistin topraklarının bağımsızlığa kavuşacağı günler yakındır. Sizlere de, biz ve bizi medya aracılığıyla takip eden tüm kardeşlerimize desteğiniz, sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız için şükranlarımı sunuyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek ramazanı şerifinizi tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin Kudüs başta olmak üzere Suriye'den Yemen'e, Arakan'dan Afrika'ya kadar dünyanın dört bir ucundaki kardeşlerimiz için barışa, esenliğe ve selamete vesile olmasını diliyorum. Mitingimize katılan başta Sayın Bahçeli olmak üzere, Destici olmak üzere Meclis Başkanım, Başbakanımız olmak üzere ve İİT üyesi kardeşlerimiz olmak üzere tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum."
Erdoğan, konuşmasını "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diyerek rabia ile tamamladı.
(Bitti)
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