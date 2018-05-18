"Zulme Lanet, Kudüs'e Destek" mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müslümanlar, aralarındaki çatışmalarda, çekişmelerde, ihtilaflarda birbirlerine ne kadar şedidse, ne kadar tahammülsüzse, hatta ne kadar vicdansızsa, hasımlarına karşı da o derece pısırık, cesaretsiz, korkak bir görüntü içindedir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zulme Lanet, Kudüs'e Destek" mitinginde, Müslümanların de kendilerine bakmaları gerektiğini vurguladı. "Açık konuşacağım; Müslümanlar, aralarındaki çatışmalarda, çekişmelerde, ihtilaflarda birbirlerine ne kadar şedidse, ne kadar tahammülsüzse, hatta ne kadar vicdansızsa, hasımlarına karşı da o derece pısırık, cesaretsiz, korkak bir görüntü içindedir." diye konuşan Erdoğan, "Tespitim yanlış mı?" diyerek kalabalığa sordu. "O zaman gereğini yapalım" diyen Erdoğan, Müslümanların proje terör örgütlerini dahi engellemeyi başaramadığını söyledi. Bölgede DEAŞ denen bir örgütünün türediğine işaret eden Erdoğan, "Soruyorum size, bu örgüt kimin kanını döktü? Kimi zulmüyle inletti? Kimin şehirlerini yerle yeksan etti? Bu örgüt sadece Müslümanların kanını döktü. Bu örgüt, sadece Müslümanlara zulmetti. Bu örgüt sadece İslam coğrafyasının mirasına saldırdı. Güya bu örgütle mücadele için dünyanın dört bir yanından gelen güçler adeta coğrafyamızı işgal etti." ifadelerini kullandı.

El-Kaide'dan Boko Haram'a, PKK'dan FETÖ'ye kadar diğer örgütlerin de aynı amaca hizmet ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Bunlar proje terör örgütleri. Ortaya çıkan tablo, bize bu tür örgütlerin tek amacının Müslümanların birliğini ve dirliğini bozarak, kurumsal yapılarını yıkarak bölgemizi işgale hazırlamak olduğunu göstermiştir. Eğer bugün Kudüs'ün mahremiyeti bu kadar kolay çiğnenebiliyorsa, Filistinli kardeşlerimizin canları, kanları bu derece hiçe sayılabiliyorsa gerisindeki sebeplerden biri de işte budur." değerlendirmesini yaptı. İslam dairesi içinde olmanın, Müslüman sıfatı taşımanın kolay olmadığını dile getiren Erdoğan, "Bu işi çok ama çok kolaya indirdik" ifadelerini kullandı. Hazreti Muhammed'in "Sizden herhangi biriniz bir kötülüğü gördüğünde onu eliyle değiştirsin. Buna güç yetiremiyorsa diliyle değiştirsin. Buna da güç yetiremezse kalbiyle buğuzetsin. Bu ise imanın en zayıf mertebesidir." şeklindeki hadisini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bugün Müslümanlar olarak bırakınız kötülüğü elimizle değiştirmeyi çoğu defa dilimizle bile karşı çıkma konusunda ortak karara ne yazık ki varamıyoruz ve bununla ilgili olarak kalpler Allah'ın emrindedir. Müslümanların bu gaflet halinin tecessüm ettiği husus işte Kudüs meselesidir. Kendi topraklarını İsrail saldırılarına karşı savunan Filistinli kardeşlerimizi ayrı tutacak olursak acaba Kudüs meselesinde hangi Müslüman kötülüğü eliyle düzeltme şuuruna sahip? Müslümanların çoğunun dillerinin dahi lal olduğu böyle bir meseleyi sadece kalplere hapsetmek Allah korusun bizi o zayıf iman ikazıyla yüz yüze bırakır."

- " Kudüs gücüyle bu zulme karşı hep birlikte yürüyelim" Şair Nuri Pakdil'in "Tur dağını yaşa/Ki bilesin nerede Kudüs/Ben Kudüs’ü kol saati gibi taşıyorum/Ayarlanmadan Kudüs’e/Boşuna vakit geçirirsin/Buz tutar/Gözün görmez olur/Gel/Anne ol/Çünkü anne/Bir çocuktan bir Kudüs yapar/Adam baba olunca/İçinde bir Kudüs canlanır/Yürü kardeşim/Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin" şeklindeki dizelerini seslendiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelin ayaklarımızdaki Kudüs gücüyle bu zulme karşı hep birlikte yürüyelim. Durmayalım ama bu yürümeye sürekli olarak devam edelim ve birileri bu yürüyüşü görsün. Çünkü Müslümana umutsuzluk yakışmaz. Rabbimin müjdesi var: 'Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsiniz.' İşte bu ilahi müjdeye layık olabilmek için tüm Müslümanlara diyoruz ki gelin birlik olalım ve zalimlerin karşısına tek bilek, tek yürek olarak çıkalım. Kendi içimizdeki gafillerin üstesinden geldiğimiz gün, zalimin kalbine korkuyu saldığımız gün olacaktır. Kudüs, inşallah tüm Müslümanların kurtuluşunun vesilesi olacaktır. Üzerimizdeki ölü toprağını Kudüs davasına sahip çıkarak atacağımıza inanıyorum. Peygamber Efendimizin (Aleyhissalatü vesselam) miraca çıktığı bu kutsal şehri, Hazreti Ömer (Radıyallahu Anh) ve Selahaddin Eyyubi'nin mirasını sahipsiz bırakmayacağız. Filistinli kardeşlerimiz bugüne kadar görevlerini, vazifelerini yerine getirdiler. Bundan sonra 1 milyar 700 milyon Müslüman olarak Kudüs nöbetini devralma sırası, evet, bize gelmiştir."