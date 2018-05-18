HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

“ZULME LANET KUDÜS'E DESTEK" MİTİNGİ BAŞLADI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 16:46 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA  Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen “Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi.  Mitinge Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopterle saat 16.30 sıralarından geldiği program Kuran tilaveti ile başladı.  Görüntü Dökümü: ------------------------ - Sahneden görüntüler - Miting alanından görüntüler - Detaylar   

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen “Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi.
Mitinge Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopterle saat 16.30 sıralarından geldiği program Kuran tilaveti ile başladı.

Görüntü Dökümü:
------------------------
- Sahneden görüntüler
- Miting alanından görüntüler
- Detaylar

PARTNERHerkesin 'öldü' dediği kız, 4 yıl sonra gözlerini açtıHerkesin 'öldü' dediği kız, 4 yıl sonra gözlerini açtı
Fotoğraflar // Vapurlarla mitingin yapılacağı Yenikapı'ya geldilerFotoğraflar // Vapurlarla mitingin yapılacağı Yenikapı'ya geldiler
Bursa'da 'af' için imza kampanyasıBursa'da 'af' için imza kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsmail Kahraman 19 Mayıs mesajında 'Atatürk' dememek için bakın ne dedi!

İsmail Kahraman 19 Mayıs mesajında 'Atatürk' dememek için bakın ne dedi!

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış açıklaması!

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış açıklaması!

'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi için yüz binlerce kişi Yenikapı'da!

'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi için yüz binlerce kişi Yenikapı'da!

CNN Türk’te deprem: Ebru Baki'nin görevine son verildi!

CNN Türk’te deprem: Ebru Baki'nin görevine son verildi!

Mustafa Destici'den 19 Mayıs mesajı

Mustafa Destici'den 19 Mayıs mesajı

Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.