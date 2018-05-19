"Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine doğru

Miting ile ilgili tüm hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Budak, davetiye ve duyurular yaparak vatandaşları mitinge davet ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yenikapı'dan sonra Diyarbakır'da miting yapılacağını aktardığını belirten Budak, "Yarın biz de Diyarbakır halkıyla birlikte İsrail zulmünü lanetleyeceğiz. Hem Kudüs'e destek vereceğiz hem de seçim startımızı vermiş olacağız." dedi.

Budak, Diyarbakır'ın zulme başkaldırının yeri olduğunu belirterek, "Diyarbakır Selahaddin-i Eyyubi'nin torunlarının memleketi. Kudüs Diyarbakır için de bütün İslam alemi için de çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız da bu önemi bildiği için 'İstanbul Yenikapı'da miting yapıyoruz' demesinin ardından Diyarbakır'ı zikretti. Bu da hem Diyarbakır'a hem de Diyarbakır teşkilatlarına olan güvenini ifade ediyordu." diye konuştu.

- "Diyarbakır, İsrail’in zulmünü kabul etmiyor"

Vatandaşların, Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek meydanı dolduracağını aktaran Budak, yarın alanlara sığmayacaklarını kaydetti.

Budak, "Afişlerimiz astık, bilboardları süsledik. Kentimiz hem Başbakanımızı karşılamaya hem de mitinge hazır. Diyarbakır, İsrail'in zulmünü zaten kabul etmiyor. Yarınki miting de bundan sonra da kabul etmeyeceğini gösterecek." ifadelerini kullandı.

