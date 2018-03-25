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Zuma hakim karşısına çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 23:48 | Son Güncelleme

Zuma hakim karşısına çıkıyor

CAPE TOWN (AA) - Güney Afrika’da yolsuzluk iddiaları üzerine istifa eden eski Devlet Başkanı Jacob Zuma nisanda 783 dosyadan hakim karşısına çıkacak.

Yolsuzlukla mücadele özel timleri (HAWKS) basın sözcüsü Brigadier Hangwani, yaptığı açıklamada, eski başkan Zuma'nın yolsuzluk, şantaj ve kara para aklama gibi 16 farklı suçlama ve 783 dosyadan 6 Nisan’da hakim karşısına çıkacağını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Zuma'nın partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Genel Sekreteri Ace Magashule ise "İddialar kanıtlanana kadar Zuma suçsuzdur. İsteyen parti mensuplarımız Zuma'yı destekleyebilirler fakat bu parti olarak Zuma’yı savunduğumuz anlamına gelmemektedir." dedi.

Eski Başkan Zuma’ya geçen hafta Ulusal Savcılık Makamı (NPA) tarafından soruşturma açılmış, bir ay önce Zuma’ya yakınlığı ile bilinen kişilere açılan başka bir soruşturmada ise 8 kişi gözaltına alınmıştı.

2009'da devlet başkanı seçilerek ülkeyi 9 yıl yöneten Zuma'nın adı birçok yolsuzluk soruşturmasına karışmış ve devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı iddia edilmişti. Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu başkanlık görevinden geçen ay istifa etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika Jacob Zuma Yolsuzluk

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