Zurnacı Ayvaz hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından Zurnacı Ayvaz lakaplı 86 yaşındaki Ayvaz Başaran tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merhum Bozlak ustası Neşet Ertaş’la da çoğu zaman aynı platformda program yapan Ayvaz Başaran Kırşehir’in yöresine ait çaldığı 23 eserle TRT arşivine de girmişti. Sanatçı unvanını taşıyarak halk bilim ödülünü alan Ayvaz Başaran, uzun süredir tedavi gördüğü Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kırşehir Ustalar Topluluğu’nun kurulmasında da emeği olan Ayvaz Başaran’ın cenazesi İzmir’den gelecek olan yakınlarının da katılımı ile yarın toprağa verilecek.