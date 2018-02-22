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10. Cumhurbaşkanı Sezer, o ismin cenazesini katıldı

GÜNDEM HABERLERİ  | 22.02.2018 22:34 | Son Güncelleme

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 1989-1994 yıllarında Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Mehmet Sami Hancıoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

10. Cumhurbaşkanı Sezer, o ismin cenazesini katıldı

Afyonkarahisar'da 78 yaşında vefat eden Hancıoğlu için İmaret Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından Hancıoğlu'nun naaşı, Afyonkarahisar Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Sezer'in yanı sıra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, eski Afyonkarahisar Valisi Haluk İmga ve vatandaşlar katıldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Necdet Sezer Afyonkarahisar

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
ooo sezer bey keşke seni şehit cenazerinde görebilseydik
şehit cenazeleri siyaset plâtformu haline geldi,sezer gitmez,orada siyaset yapılıyor.
işiniz gücünüz reklam
adam gibi adam
@cetin_erol cumhuriyet tarihinde camiye ayakkabının üstüne galoş geçirip giren tek bürokrat. hiç girmeyenleri de biliyoruz da ayrı.
@cetin_erol beşpara etmez
@ayrla25 aynen
@cetin_erol cumhurbaşkanı olduğu dönemde anayasanın verdiği yetkiyi kullanarak afettiği azıllı teröristler 2 hafta sonra kaç polisimizi katletiğinide hatırlıyormusun.
Tam anlamıyla bir beyefendi
HUKUK adına yanlışlar yapılırken maalesef bugünlerin zeminine farkında olmadan mı yoksa birilerinin tuzağına düşerekmi odun taşıyan zavallı.
Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihine kara leke ile yazılacak bir cumhurbaşkanı. Allah bir daha göstermesin.
@adms AMİN
bir kitap firlatip memleketin icine eden beyninin yuzde 1 calisan
Anayasa kitapçığı atışının mucidi..
kırmızı ışıkta dururdu
Türkiye insanı sessiz duran efendi olan hak yemiyen mütevazi olan kibarlığı benimseyen milleti gaza getirmeyen ADAM GİBİ ADAMLARI bir türlü sevemedi
chpkk sempatizmanı ...
adam gibi adam, gerçek bir bilmem ne neden? çünkü kırmızı ışıkta duruyordu :D Ülkenin bazı kesimi o kadar zekiki karakter analizini trafik kurallarıyla yapabiliyor. Okumayan ezbere yaşayan medyanın zihinlerinizi yönettiği robotluktan öteye gidemeyecek olmanız ne kadar kötü. Tabi sizler için :)
fatifamı okuyor şaratanmı yaşantısına bakarım evet sezer cumhurbaşkanlığı hesber kaza birde vatan evladının şehidimin cenazesinde bulun zahmet olmassa bu devletin parası ile karnın doyuruyorsun vesselam
Necdet sezer, Gerçek bir Hukukçu olması itibarı ve daha önce de Siyasi geçmişi olmadığından.... yanar döner siyaset yapmamış yalanlarla milleti kandırmamıştır..... Abd nin ekonomik saldırısı altında Ülkeyi idare eden Cumhurbaşkanı olarak en zor görevi üslenmiştir..!
pısırık nejdet se n yaşıyormuydun
Yandaş medyayı günlük 10 doz çekip çekip kafayı bulanlar. Bu adamın nasıl birisi olduğunu anlayamaz. Cumhurbaşkanlığı Görevini adaletli bir şekilde yerine getirdi.
Laikliği gitmiştir şimdi bunun
Ataturkten sonra turkiyeye gelmis gecmis en durust cumhurbaskani.
Sözde anayasa kitabı fırlatma diye millete yutturulan senaryo ve sonrasında çıkan krizle anılıyor ama kendisi sayılı CB den birisidir ve saygın bir kişidir. Hanımını koluna tkıp markete gidebilecek kadar cesaretli ve kendini milleten soyutlamayan ve CB maaşını Mehmetçiğe bağılayan bir insan. Bırakın kitap fırlatma yalanlarını. Kriz vardı ve bahane olarak medya bunu sundu ve yandaş olarak bu günlere gelindi zemin hazırlandı abd desteği ile ve fetö ile bir yola girildi taki çıkarlar ters düşene kadar.
dua da edermiş.
E haydi Gültekin Uysal,gol at artık...Ulusal başında görelim,kıratı şaha kaldır,yap birşeyler...
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