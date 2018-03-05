12 rütbeli askere FETÖ gözaltısı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli olan ve ankesörlü hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 12 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verdi.
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