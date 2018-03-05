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12 rütbeli askere FETÖ gözaltısı

GÜNDEM HABERLERİ  | 05.03.2018 22:50 | Son Güncelleme

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik soruşturmada 12 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi.

12 rütbeli askere FETÖ gözaltısı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli olan ve ankesörlü hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 12 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı asker

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Istanbul eski valisi hüseyin avni mutlu emniyet müdürüne fetoyu görmezden gelmekten ceza verilmiş öyleyse FETOYA her istediğini verdiğini ITİRAF edenler yargılanmalı...
ordudan elınızı cekın ayıpıır yahu ne varsa bırden toplayın her gün ayrı ayrı orduya oparasyon haberlerı hıc hoş degıl çünkü ordumuz savaş ahlınde
Allah'a bin şükür olsun böyle bir şeylere tesadüfte bilerek veya bilmeyerek bulaşmadık bazen bazı şeyler olmamış derken şimdilerde iyiki olmamış diyorum.hesabını ve cevabını veremeyeceğim hiç şey yoktur
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