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15 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi için tutuklama talebi

GÜNDEM HABERLERİ  | 03.04.2018 18:08 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 öğrenci, ‘terör propagandası’ yapmak suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan o öğrenciler için 'terörist' demişti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan öğrenciler, emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi Burada savcılıkça sorgulanan 15 öğrenci, ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

'TSK VE TÜRKİYE'Yİ İŞGALCİ GÖSTERME ÇABASINDALAR'

Savcılık sevk yazısında, "Şüphelilerin PKK, KCK, YPG silahlı terör örgütlerinin genel tavrı ve stratejisi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Uluslararası Hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa ve terör ile terörist faaliyetlerle mücadele haklarını kullanan bir devlet değil de bölgede işgal gerçekleştiren, şiddet uygulayan bu suretle gayri meşru faaliyette bulunan gayri meşru bir güç olarak gösterme çabası içerisindedirler" denildi.

Savcılık yazısında "Bahse konu olaylar bir üniversite içerisinde masum bir öğrenci grup tarafından, masum duygularla hareket eden gösterilen demokratik tepki olarak gösterilmesi istenmekte ise de, asıl amaç bu grubun organik bağlar içerisinde olduğu terör örgütlerinin yöntemlerinin meşru göstermeye yönelik kamuoyu oluşturmaya dair eylemler olduğu sabittir. Şüpheliler organik bağ içerisinde bulundukları terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışırken, gerek TSK gerek Türkiye Cumhuriyeti devletini itibarsızlaştırmak, tepkisel uluslararası kamuoyu oluşturmak, terör örgütlerinin amacı doğrultusunda toplumda kargaşa yaratmak, barış ve huzur ortamını bozmayı amaçlamaktadır Şüphelilerin bu şekilde gerçekleştirmiş oldukları eylem Anayasada sınırları ortaya konan düşünce ve ifade özgürlüğü yahut toplantı ve gösteri yapma hakkı kapsamında değerlendirilemez. Şüpheliler, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, işgalci, gayri meşru, şiddet uygulayan bir güç olarak lanse ederek, PKK-KCK-YPG silahlı terör örgütünün ise cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek terör örgütünün propagandasını yaptıkları anlaşılmıştır'' ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN 'TERÖRİST' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde lokum dağıtan grubu protesto eden üniversitelilere, 'O terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz' diye konuşmuştu.

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Afrin Boğaziçi Üniversites ceza öğrenci

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
DÜŞÜNCE FARKLILIKLARI DEMOKRASİNİN GEREĞİDİR AKP BAŞKANI. OLMALIDIR. SENİN DÜŞÜNCENE TERS OLAN HERKESİ TERÖRİST DİYE NİTELENDİRMEN BÖLÜCÜLÜKTÜR. SENİN GÖREVİN TÜM TÜRKİYE HALKINI SARMAK BİRLEŞTİRMEKTİR. BOĞAZİÇİ GİBİ DEĞERLİ BİR ÜNİVERSİTEYİ KAZANIP GİREBİLMİŞ GENÇLER BOŞ İNSANLAR DEĞİLDİR. İNSAN HARCAMAK BU KADAR KOLAY OLMAMALIDIR.
Yargıya bakkkk
ODTÜYÜ KOMPLE KAPATSALAR YERİDİR
ONLARA BUNU DİYENLER BİR GÜN FETOYLA YARDİM VE YATAKLIK DEVLETİ BOLUSEN TEN HESABINI CERECEKLERINI ÇOK İYİ BİLİYORLAR ALLAHA YEMİN OLSUN BENDE BİR AKP MHP SECMENIYIM BUNU BÜTÜN KALBİM KALBIMLE SÖYLÜYORUM
Hukuka, adalete ve hakka evellah; tamam da, sanki hukuk epeyce siyaselleşmeye hızlı adımlar ile hatta koşarak gidiyor sanki...Hukuka ve adalete hiçbir kurum müdahale edememeli, çünkü hukuk bağımsız ve hür olursa adalet en doğru yerini kesinlikle bulacaktır.Ve zaten hukuk ve adalet herkese eninde sonunda gerekli ve hayatın tüm yaşamında herkese gereklidir.
elbette teröristler. yazıklar olsun onlara destek veren pensilvanyanın uşşaağı cehape ye.
Bu vatanın ekmeğini yiyeceksin imkanlarından faydalanacaksın.Vatanın Üniversitesinde okuyacaksın. Vatan için canını veren şehitler için düzenlenen lokum dağıtma etkinliğine saldırı yapacksın.Az bile yapmışlar.
cok dogru soylemis universilerden bunlarin temizlenmesi lazim birde odtu var tabi onlarida unutmamak lazim
bunlar okumaya gelmemiş boş beleş insanlar. hangi akla hizmet terör estiriyorlar.
Bu şekil devam etsin, Bakalım terörist kalıyormu? sonuna kadar destekliyorum...
az bile demiş,anaları babaları binbir zorlukla üniversiteye göndersinler,onlar da tutsun terör sevicisi olsun,cezanın en ağırı verilsin,bunların amacı okuyup vatana millete ve ailelerine faydalı bir birey olmak değil zaten.
bu teröristler gelecegin silahlı teröristleri olacaklardı yılanın başını küçükken ezeceksin...
Direk okuldan atacaksın bu embesilleri.hem bu vatanın okulunu oku,ekmeğini,suyunu ye,iç ondan sonra o kaba sic,sıva,
insan o kadar kındar oşamaz 18 yaşındakı cocuklardanmı alacak hırsını acaba cok yazık cadır devletınde bıle olmaz böyle şeyler
Darısı odtülülerin başına
Bu şekil devam etsin, Bakalım terörist kalıyormu? sonuna kadar destekliyorum.
Kimse konuşmasın tıp olalım ülkece
O ne derse o olur. O ne isterse o gerçekleşir.0nun olur dediği şeyler olur olmaz dediği şeyler asla olmaz.O bir dünya lideri..
bütün Türk Milleti olarak diyoruz.Bunların hepsi terörist tır.
zulüm elbet bir gün bitecek....
bunlar devletin bursunu alıp devlete ihanet eden pkklı pislikler
tutuklandıklarını da görürüz inşallah
Ömür boyu hücre hapsi yerinde olur.
atin haa atin sizden olmayani atin iceriye bu nee yazik degilmi genclere ..
Heh işte akp devleti ve akp yargısı karşımızda.
Tabi ki terörist. Gereken ceza verilmelidir. Ayrıca okuldan atılmalılar.
vatansızlar defolun gidin beğenmediğiniz ülkeden...
işgal ettik var mı itirazı olan ? türkiye ve ortadoğu türklerindir. vakti zamanı gelince anlarsınız böyle yavaş yavaş :) bizansın tohumları sizi.
nadir haklı gördüğüm konulardan biri. tebrik ediyorum, üniversiteler terör yuvası haline gelmemeli.
BUNU DIYENLER VE KARARI VERENLERİN AYNI CEZA VE SUÇ İLE BİR GÜN ONLARADA YARAYACAK
gec bile kalindi.
bunlar öğrenci falan degil doğru söylüyor cumhurbaşkanı bunlar içimizdeki teröristler gereken yapılmalı en ağır cezalar uygulanmalı
Sayın Erdoğan ortada fiili varsa yargı gereğini yapsın.. Suçlu olduğu kanıtlanmamış öğrencileri ne hakla terörist ilan ediyorsunuz ?
muhalif olmakla terörist olmak arasindaki farkı böyle ogrenecekler.
o ogrenciler agzini acar acmaz yargilanmaliydi gec bile kaldilar.avusturya da turkiye lehine tek kelime edeni iceri tikiyorlar, biz teroristleri iceri atmak icin icazet istiyoruz, bu nasil devlet duzenidir.
o terörist dediyse bitmiştir..
yani akp li değilim ama terörist değil de nedir ?? adamlar şehitlerimizi anıyor
Recep’e göre akp’li olmyan herkez terörist zaten.
devletin okulunda okuyup bursundan ders eğitimden yurdundan yararlanıp devlet bize bahgmiyi diye bağıran kim varsa kimlikleri elinden alınıp yurt dışına atılmalı
Eleştirmek tartışmak yasak !! Birileri demokrasi mi dedi ????
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