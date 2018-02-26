25 araçlık engelli otoparkında 4 boş yer bırakmışlar

Antalya’da yaşayan engelli basketbolcu Cavit Torun, 15 Şubat’ta İstanbul’a gitmek için Antalya Havalimanı’na geldi. Otomobilini iç hatlar bölümündeki 25 araçlık engelli otoparkına bırakmak isteyen Torun, 21 park yerinin engelli plakası olmayan araçlarla dolu olduğunu gördü.

Sadece 4 alanda engelli plakalı araç olduğunu belirten Cavit Torun, "Engelli plakalı aracımı park etmek istedim fakat tüm alanlar maalesef engelli plakası olmayan araç sürücüleri tarafından işgal edilmiş durumdaydı. Uçağa da yetişmem gerektiğinden aracımı uygun olmayan bir alana park etmeme neden oldular. Bu araçların fotoğraflarını çektim. Engelli ambleminin plakalarda isteğe bağlı bırakılması suistimal ve hak ihlallerini doğuruyor" dedi.

DHA