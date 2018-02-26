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25 araçlık engelli otoparkında 4 boş yer bırakmışlar

GÜNDEM HABERLERİ  | 26.02.2018 16:19 | Son Güncelleme

Antalya Havalimanı’nda 25 araçlık engelli otoparkında 21 engelsiz vatandaş aracını park edince engelli vatandaşlara yer kalmadı.

25 araçlık engelli otoparkında 4 boş yer bırakmışlar

Antalya’da yaşayan engelli basketbolcu Cavit Torun, 15 Şubat’ta İstanbul’a gitmek için Antalya Havalimanı’na geldi. Otomobilini iç hatlar bölümündeki 25 araçlık engelli otoparkına bırakmak isteyen Torun, 21 park yerinin engelli plakası olmayan araçlarla dolu olduğunu gördü.

Sadece 4 alanda engelli plakalı araç olduğunu belirten Cavit Torun, "Engelli plakalı aracımı park etmek istedim fakat tüm alanlar maalesef engelli plakası olmayan araç sürücüleri tarafından işgal edilmiş durumdaydı. Uçağa da yetişmem gerektiğinden aracımı uygun olmayan bir alana park etmeme neden oldular. Bu araçların fotoğraflarını çektim. Engelli ambleminin plakalarda isteğe bağlı bırakılması suistimal ve hak ihlallerini doğuruyor" dedi.

DHA

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engelli otopark

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Sizin habercilik anlayışınıza ne diyeyim ben! Sırf okunsun diye attığınız başlıkların altında boğulun! İnsanları aptal yerine koyarak en fazla birkaç yıl daha dayanırsınız. Elinizden ekmek yiyen insanlara üzülüyorum be! Umarım en kısa sürede habercilik sektörü yeni bir hal alır ve sizde çaresiz kalırsınız!
6 bin nüfuslu bir ilcedeyim. burada alınan her 3 yeni aracın en az 1 i engelli arabası. 80 yaşındaki yatalak ninenin 24 yaşındaki tekel bayi işleten torunu 200 bin TL değerindeki arabayı 105 bin TL ye alıyor. sokaklar inanılmayacak fiyatlara alınan lüks otomobillerle dolu. 30 km ötedeki ile alışveriş merkezine gidiyorum. bahsettiğim araçlar hep engelli parkında. 80 yaşındaki ninesini bowling oynamaya getirme ihtimali olmadığına göre. vergi odemezken iyi, aracı yarı fiyatına alırken iyi, otoparkta yer kaplarken iyi. plakasında işaret olan adama saygım sonsuz.
Ne yani bir tek ordamı bu durum yaşanmış. Yaşadığım be gezdiğim heryerde aynı durumu gözlemliyorum ve hiçbir caydırıcı önlem yok. İlkel insanlar empati yapamazlar onların oluşturduğu toplumlar ve devletlerde kabile misali olur.
Haberin sonunda da belirtildiği gibi plakalarda engelli ambleminin bulunması isteğe bağlı. Hal böyle iken engelli park alanında bulunan araçların engelli olmayan kişilere ait olduğunu iddia edip fotoğraflarını yayınlamak doğru değildir.
Bunlar beyinsel engelli onların rehabilite edilmesi imkansız engelimizide alsınlar çok onurlu iseler.
BÖYLE DÜŞÜNCESİZLER HER YERDE VAR AVM LERDE GETİRİP BIRAKIYORLAR BİDE BENDE ÖZÜRLÜYÜM DİYORLAR BEYİN ÖZÜRLÜ OLDUGUNUİRAF ETMİŞ OLUYOR YANİ BU TİP PARKEDENLERE YÜKLÜ BİR CEZA GELECEKKİ BİRDAHA YAPMASIN BAŞKASININ HAKKINI İHLAL EDENLER MEHFAATCİ KİŞİLİGİ OLAN AYMAZLARDIR
Engelli park yerleri kilitli olmalı, sadece görevli tarafından engelliler için açılabilmeli. Engelli araçlarının plakalarının hepsinde engelli amblemi yok.
SORUN ORANIN PARK İŞLERİNE BAKANDA PARK YERİ YOKSA ALINMAMALI ARAÇ YOK BAKSIN BAŞININ ÇARESİNE OLDU BİTDİ ZORLAMI GİRDİ ARABASI OLAN HEEE ÇEKİCİLER ÇEKECEK OTOPARKA ODA ORDAN GİDİP VERECEK CEZSINI ALACAK ARABASINI YOK BİŞEY OLMAZ LARLA ASLA OLMAZ DÜZELMEZ BU MEMLEKET ALMICAN KARDEŞİM
bende ıcf antalya müdürlüğüne dilekçe yazmıştım cvp olarak o bölgeye bir görevli koyacaklarını söylemelerine rağmen bu işi ciddiye almadıklarını üzülerek gördüm ..bu işi ancak valilik çözer
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